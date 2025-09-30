Slušaj vest

Ostrvo Ibica, popularno letovalište u Španiji, poplavljeno je nakon što je protutnjao uragan Gabrijel, koji je napravio haos i na Balearskim ostrvima, Mursiji i regionu Valensije.

Poplava na Ibici Foto: Printscreen/X

Zapanjujući video-snimci prikazuju ulice pretvorene u bujice, automobile koje odnose mutne vode i udare gromova dok je nevreme unosilo haos u gradove i sela.

Bujice protiču ulicama Ibice, plažni barovi su potopljeni, a voda je prodrla i na aerodrom. Letovi zakazani za sletanje jutros preusmereni su na druge destinacije.

U Ibici je proglašen crveni meteoalarm, što je najviši mogući nivo, zbog obilnih padavina, koje će važiti do 16 sati po lokalnom vremenu, dok za unutrašnjost Španije važi narandžasti.

Španski premijer Pedro Sančez pozvao je građane da budu "veoma oprezni", zbog ekstremnih vremenskih prilika.

Pedro Sančez
Pedro Sančez Foto: EPA-EFE/Chema Moya

(Kurir.rs/Daily mail)

