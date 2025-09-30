Slušaj vest

Emanuel Mtetva pronađen je mrtav kraj zgrade hotela u 17. arondismanu, potvrdilo je tužilaštvo.

Veruje se da je skočio sa prozora na 22. spratu.

"Ambasador Južne Afrike u Francuskoj, Emanuel Mtetva, pronađen je mrtav u utorak, 30. septembra, odmah pored hotela 'Hajat' u 17. arondismanu prestonice, nedaleko od Trijumfalne kapije", potvrdilo je tužilaštvo u Parizu dodajući da je nadležni tužilac izašao na lice mesta.

Prvi rezultati istrage ukazuju da je 58-godišnji muškarac iskočio kroz prozor.

"Rezervisao je sobu na 22. spratu, čiji je sigurnosni prozor bio nasilno otvoren", navelo je tužilaštvo.

Nestanak ambasadora prijavila je prethodnog dana njegova supruga. Ona je izjavila da je te večeri od njega dobila uznemirujuću poruku, saopštilo je tužilaštvo. Istragu vodi Brigada za suzbijanje krivičnih dela protiv osoba (BRDP).

Član Afričkog nacionalnog kongresa (ANC), Emanuel Mtetva obavljao je dužnosti ministra policije, ministra kulture i ministra sporta u vladama Džejkoba Zume i Sirila Ramafose između 2009. i 2023. godine.

(Kurir.rs/Reuters)

