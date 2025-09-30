Slušaj vest

- To je zaista bio glup čovek... pomenuo je reč nuklearno. Ja to zovem N-rečju. Postoje dve N-reči i nijedna ne može da se koristi - rekao je Tramp.

On je istakao da je kod obala Rusije prebacio "jednu do dve podmornice".

- Samo vrebaju tamo, ali sam siguran da nećemo morati da ih upotrebimo - rekao je Tramp.

On je dodao da su podmornice "neuhvatljive" i da ih neće videti.

Tramp je, podsetimo, u avgustu naredio da se dve nuklearne podmornice strateški pozicioniraju blizu Rusije kao odgovor na ono što je nazvao agresivnim primedbama Medvedeva.

"Za svaki slučaj, ako su ove glupe i zapaljive izjave više od toga. Reči su veoma važne i često mogu dovesti do neželjenih posledica, nadam se da ovo neće biti jedan od tih slučajeva. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!", poručio je Tramp u objavi na Truth Social-u.

Kasnije, govoreći novinarima o tom pitanju, rekao je da je taj potez pokušaj da bude "spreman".

"Govorio je o nuklearnoj energiji. Kada govorite o nuklearnoj energiji, moramo biti spremni, i potpuno smo spremni", dodao je Tramp.

Nije bilo odmah jasno da li je Tramp mislio na podmornice sa nuklearnim oružjem ili samo na podmornice na nuklearni pogon. Pentagon drži kretanje svojih nuklearnih kapaciteta u tajnosti, zbog čega je gotovo nemoguće potvrditi Trampovu najavu.

Ali njegova izjava je ipak izazvala upečatljivu retoričku konfrontaciju koja je evocirala deo zveckanja nuklearnim oružjem koje je obeležilo Hladni rat.

Tramp je kasnije u petak rekao da su nuklearne podmornice premeštene "bliže Rusiji".