Zemljotres magnitude 6.2 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 30. septembra 2025 u 15:59 časova po našem vremenu na Filipinima.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 13 kilometara severoistočno od Bogoa.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6.6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a građani svedoče da je zemljotres bio silovit.

"Cela se kuća tresla. Trebalo je minut, dva da se sve smiri", "Probudio nas je baš jak zemljotres", "Sve se treslo, srećom, ništa nije popucalo", "Sve je baš treslo, baš je trajao", "Sve se pomeralo po kući, mačke su baš uznemirene", ređali su se komentari.