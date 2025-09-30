Slušaj vest

Bivši ministar unutrašnjih poslova Slovenije i jedan od najbližih saradnika Janeza Janše, Aleš Hojs je napisao na mreži Iks da policija vrši pretres njegove kuće.

Istragu vodi Specijalno državno tužilaštvo koje Hojsa sumnjiči da je sarađivao sa kavačkim klanom.

Generalna policijska uprava Slovenije je saopštila da pretres Hojsove kuće nije izvršila policija.

"Prema informacijama koje znamo, postupak sprovodi Odeljenje za istrage i gonjenje službenih lica sa posebnim ovlašćenjima pri Specijalizovanom državnom tužilaštvu", saopšteno je iz GPU-a.

Specijalizovano državno tužilaštvo je potvrdilo da pretrese kuća u ovom slučaju sprovodi njihovo posebno odeljenje nenavodeći više detalja.

Aleš Hojs Foto: Youtube prtscr / Večer

Hojs je novinarima ispred svoje kuće rekao da ne zna šta istražitelji traže, da samo zna da je osumnjičen da je sarađivao sa kavačkim klanom.

Pretres kuće u Ljubljani trajao je sedam časova, javlja RTV Slovenija.

"Kriminalistički istražitelji pretražili su i Hojsov automobil i odatle uzeli drugi mobilni telefon", navodi se u izveštaju sa lica mesta.

Hojs je pretres prokomentarisao rečima da se bliže izbori.

"Dobio sam instrukcije da ne smem da dajem nikakve izjave, ali s obzirom da smo neposredno pred izbore ovo je deo već viđenih postupaka", rekao je.

Predstavnici aktuelne vlade za sada su uzdržani u svojim izjavama. Ministarka pravde Andreja Katič je za pretrese kuća saznala iz medija, ali veruje "u nezavisan rad policije, svih istražnih, organa za sprovođenje zakona i pravosudnih organa“.

Janša: Nesposobnost, laži, represija

Lider najveće opozicione stranke, SDS-a, Janez Janša, napisao je na mreži Iks da "svi totalitarni režimi idu istim putem".

"Nesposobnost, laži, represija - svi totalitarni režimi idu istim putem. I završavaju na isti način", napisao je Janša.

Janez Janša Foto: EPA/Francisco Seco / Pool

U drugom postu, objavljenom na engleskom jeziku, napisao je da se, za razliku od SDS-a, vlada Roberta Goloba suočava sa lošom podrškom javnosti, kao i sa lošim pokazateljima upravljanja, korupcijom i klijentelizmom. Otišao je još dalje i optužio vladu da otvoreno flertuje sa Iranom i Hamasom u spoljnoj politici i koristi njihove metode.

U drugom postu na mreži Iks, Janša je kao cilj "represije" naveo četiri tačke: zastrašivanje ili zapošljavanje opozicije i javnosti, i odvlačenje pažnje javnosti, medija i opozicije od "katastrofalnih rezultata vlade i rupe u budžetu“.

Takođe je naveo da je cilj istrage bio da se dobiju informacije o kandidatima SDS-a i izbornim strategijama oduzimanjem telefona i računara potpredsednika stranke.