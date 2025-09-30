Slušaj vest

Amerilki predsednik Donald Tramp izjavio je da je smatrao da će sukob u Ukrajini biti najlakši za rešavanje zbog njegovog ličnog odnosa sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

- Znate, nikad ne znate šta će se desiti sa ratom. Najlakši (za rešavanje) je Putin. Rekao sam, pre svega, da ovaj rat nikada ne bi počeo da sam ja bio predsednik... Ali sam veoma dobro poznavao Putina i mislio sam da će biti lako, jer ga tako dobro poznajem. Ispostavilo se da je ovaj rat najteži od svih - rekao je Tramp prilikom posete baze pomorske pešadije u Kvantiku, u državi Virdžinija, komentarišući svoje napore da reši sukobe.

Tramp je istakao da je potrebno organizovati sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog kako bi se rešio sukob u Ukrajini.

- Ostalo nam je da rešimo još jedan sukob i moramo ga rešiti sa predsednikom Putinom i Zelenskim. Moramo ih okupiti i završiti sa tim. Ali jedini način da se to uradi je sa pozicije sile. Da smo bili slabi, oni se ne bi ni javili na telefon - zaključio je Tramp.

Ranije je na konferenciji za novinare nakon posete Kini Putin izjavio da je spreman da pozove Zelenskog u Moskvu ako je ovaj spreman za sastanak. Međutim, lider kijevskog režima je odbio ovu ponudu tokom konferencije za novinare sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Sa svoje strane, portparol Kremlja Dmitrij Peskov naglasio je da je Putin i dalje spreman da se sastane sa Zelenskim, ali bez pripreme to će biti „reklamna kampanja osuđena na neuspeh“.