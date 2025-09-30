Slušaj vest

Današnja emisije "Ni pet, ni šest" koja se emituje na Kurir televiziji, a vodi je dobro poznata Jovana Grgurević, bavila se temom ratova na Balkanu i kako svet može ili ne može da utiče na to.

Bilo je raznih pitanja oko toga da Balkan može da postane novi centar sveta, što zbog geografskog položaja, ali i zbog nove ere koja je počela i koja se dešava.

Foto: Kurir Televizija

Gosti u studiju Kurir televizije koji su diskutovali o ovoj temi bili su Semir Osmanagić, pisac i naučnik, Dragan Vujičić, novinar i prof. dr Bojan Dimitrijević, ekonomista.

Civilizacija

- Prvo, mi jesmo centar sveta i to već dugi niz godina. U zadnjem civilizacijskom ciklusu koje je bilo pre 12.000 godina, prva oaza čovekova bila je kod nas, dakle Lepenski vir, druga oaza Evropa bila je naša kultura, a prva civilizacija u Evropi bila je naša Vinča. Prva metalurgija je naša, prvo pismo je naše. Prema tome, mi smo kolevka evropske civilizacije. Vrednosti Vinče su bile da onaj ko je pošten, spretan, vešt, kreativan, imaće sve što mu treba. Na području Balkana su već živeli ljudi u zajednicama, pa su tako neki današnji gradovi brojali čak i do 8.000 ljudi, dok su oni u ostatku Evrope, recimo Nemačkoj, i dalje živeli u pećinama u vidu jedne do dve porodice. Tako je bilo pre 6.000 i 7.000 godina - započeo je Osmanagić.

Varvari

- Kada su varvari iz Evrope ovladali oružjem i metalurgijom, naoružavali su bande koje su elegantno nazvali vojske, pa su krali i otimali tuđe, što su elegantno nazvala osvajnja. Tako smo u ušli u period koji je nasilan, pa je ovladao zakon da onaj ko ima oružje, da će imati sve što mu je neophodno. Takav sistem vrednosti je i danas prisutan. To nisu naše vrednosti, budućnost sveta može da bude samo u politici mira, razumevanja, kreacije, i to je naša politika. Mir treba da bude vrhovna vrednost čovečanstva.

Da li je Balkan zaista novi centar sveta: Geopolitičke promene stvaraju novu eru čovečanstva! Izvor: Kurir televizija

Vujičić se dotakao Vinče, pa ispričao iskustvo:

- Bio sam letos u Vinči sa suprugom. Prvo, jako se teško dolazi do tamo, a iznenadio me bilbord gde je nacrtan Stejt department, to je pod nekom njihovom zaštitom, ti ljudi se kao brinu ili su sponzori tog istraživanja. Imam zamerke što nije bilo malo čistije kao što zaslužuje to mesto. Sreo sam tamo dva naša profesora, divni ljudi, objašnjavali su šta je tamo jer su bili i neki Amerikanci. Otprilike, iskopavanja su počela nešto pre Drugog svetskog rata, a sada to finansira neko drugi. Kupljeno je neko zemljište, vidi se da su zgrade napuštene, ali ne radi se već neko vreme oko toga. Malo je nadrealna scena za ovaj bilbord, znamo kako se istorija piše, pa je to za brigu, da li je to naše ili njihovo? Jedino sveže ofarbano jeste taj transparent.

Dimitrijević je izneo analizu kolika je šansa da na ovom prostoru ostane mir:

- Ne mogu da vidim budućnost, ne znam da li ćemo se izvući iz ove situacije u svetu. Ukoliko svet bude zahvatio sukob većeg inteziteta, onda ćemo se i mi vrlo teško izvući iz rata. Pazite, mi formalno ratujemo međusobno vrlo često, ali smo marionete raznih struktura moći. U Velikom ratu se dešavalo da Srbi koji su bili u austrougarskoj vojsci, a bilo je relativno malo, ratuju protiv Srba u Srbiji. Takvih slučajeva ima u istoriji, dakle moguće je da se to desi. Imamo NATO koji je otvorena vojna grupacija i imamo da su gotovo sve zemlje članice, pa uvek može da se ratuje, recimo NATO protiv nekog drugog. NATO se nije pokazao kao savez odbrane koji donosi mir, već se ispostavilo da nameću mir.

