Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je danas "sve strane" da prihvate mirovni plan za Gazu koji je u ponedeljak predstavio američki predsednik Donald Tramp.

- Sada je ključno da se sve strane obavežu na sporazum i njegovu implementaciju. Gutereš još jednom ponavlja svoj poziv na trenutni i trajni prekid vatre - rekao je portparol generlnog sekretara UN Farhan Hak, prenosi Al Arabija.

Svetski lideri, uključujući predstavnike arapskih i muslimanskih zemalja, pozdravile su predlog, ali Hamas još nije objavio svoj odgovor.

Tramp je juče nakon sastanka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući rekao da je izraelski lider podržao plan i zapretio Hamasu da će biti uništen ako ga odbije.

Kako navodi Al Arabija, pozivajući se na neimenovani izvor, Hamas je započeo konsultacije o planu "unutar svog političkog i vojnog rukovodstva, kako unutar Palestine, tako i u inostranstvu".

- Razgovori bi mogli da potraju nekoliko dana zbog složenost - rekao je izvor.

Trampov plan pored ostalog predviđa prekid vatre, oslobađanje talaca koje drži palestinska militantna grupa Hamas u roku od 72 sata, razoružanje Hamasa i postepeno povlačenje Izraela iz Gaze, nakon čega bi usledilo posleratno prelazno telo vlasti na čelu sa samim Trampom.