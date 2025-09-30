Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da palestinska militantna grupa Hamas ima oko tri ili četiri dana da odgovori na njegov mirovni predlog za Pojas Gaze ili da se suoči sa posledicama.

Dok je napuštao Belu kuću, Tramp je novinarima rekao da su izraelski i arapski lideri prihvatili plan i da „samo čekamo Hamas“. Rekao je da Hamas ima oko „tri ili četiri dana“ da odgovori.

„Hamas će to ili uraditi ili neće, a ako to ne urade, biće to veoma tužan kraj“, rekao je. Na pitanje da li ima prostora za pregovore o mirovnom planu, Tramp je odgovorio: „Ne mnogo“.

Plan je da Tramp bude na čelu „mirovnog odbora“

Mirovni plan Bele kuće za Gazu zahteva, između ostalog, okončanje sukoba između Izraela i Hamasa i povratak svih talaca, živih ili mrtvih, u roku od 72 sata od javnog prihvatanja sporazuma od strane Izraela. Nakon što taoci budu oslobođeni, Izrael bi, prema planu SAD, oslobodio više od 1.000 palestinskih zatvorenika, uključujući nekoliko stotina osuđenih na doživotni zatvor.

Palestinskom teritorijom bi upravljala privremena „tehnokratska i apolitična“ vlada koja bi se bavila svakodnevnim poslovima. Hamas bi bio isključen iz te vlade. Prelaznu vladu predviđenu američkim predlogom bi nadgledao „mirovni odbor“ kojim bi predsedavao sam Donald Tramp, a u kojem bi ulogu igrao i bivši britanski premijer Toni Bler.

U planu se navodi da će „članovi Hamasa koji se obavežu na mirnu koegzistenciju sa Izraelom i koji predaju oružje biti amnestirani“, a oni koji „žele da napuste Gazu dobiće zaštićeni prolaz do svojih zemalja odredišta“.