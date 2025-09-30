Slušaj vest

Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) saopštila je da je 27. septembra likvidirala visokog oficira ruske Nacionalne garde i još dva pripadnika tokom operacije na severnom Kavkazu, javlja Kijev independent.

Potpukovnik, njegov pomoćnik i vozač poginuli su u blizini sela Tambukan u Stavropoljskom kraju u Rusiji dok su putovali na vojni poligon.

HUR je objavio video na kojem se ruski oficir prvo vidi iz daljine, a zatim i snimak eksplozije njegovog vozila.

Ukrajinske obaveštajne i bezbednosne službe povezane su sa nizom atentata na ruske vojne oficire od početka rata. Ubijeni oficir je identifikovan kao komandant jedinice „Avangard“ ruske Nacionalne garde, zadužene za održavanje javnog reda i borbu protiv „terorizma“ i „ilegalnih naoružanih grupa“.

Operacija je sprovedena uz podršku grupe pod nazivom „Pokret za oslobođenje Kavkaza“, otkrio je HUR. Tambukan se nalazi na jugozapadu Rusije, oko 80 kilometara severno od gruzijske granice i oko 650 kilometara od linija fronta u Ukrajini.