Slušaj vest

U Kijevu i nizu ukrajinskih regiona proglašena je vazdušna pretnja od udara ruskih balističkih raketa, saopšteno je danas iz Vazduhoplovnih snaga ukrajinske vojske.

U Kijevu i nizu ukrajinskih regiona proglašena je vazdušna pretnja od udara ruskih balističkih raketa, saopšteno je danas iz Vazduhoplovnih snaga ukrajinske vojske.

- Pretnja upotrebe balističkog naoružanja dolazi sa severa, u područjima gde je proglašena vazdušna uzbuna - navodi se u saopštenju, javlja Ukrinform.

Ranije danas ruski dronovi izvršili su napad na selo Černečina i ukrajinskoj Sumskoj oblasti, u kojima je ubijena četvoročlana porodica.

Ruski udarili na Harkov - više eksplozija u gradu

Rusija je ponovo izvela udare iranskim dronovima-kamikazama „šahed“ na Harkov, potvrdio je gradonačelnik Igor Terehov u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

- Preliminarno je udar izveden bespilotnim letelicama u Kijevskom rejonu grada - saopštio je Terehov, upozorivši da se u vazdušnom prostoru i dalje nalaze neprijateljski dronovi.

Nekoliko minuta kasnije stigle su vesti o još jednom udaru – ovoga puta u Ševčenkovskom rejonu.

Ubrzo su usledile informacije i o trećem i četvrtom udaru, mada gradonačelnik nije naveo precizne lokacije.

- Još jedna eksplozija odjeknula je u gradu - napisao je Terehov.

Guverner Harkovske oblasne vojne administracije Oleg Sinjegubov saopštio je da je, prema preliminarnim podacima, došlo do pogotka na teritoriji Holodnogorskog rejona.

Kasnije je potvrđeno da je na mestu udara izbio požar, a ekipe Državne službe za vanredne situacije već su izašle na teren.

Ruski napad na Dnjepar

Broj povređenih u Dnjepru nakon ruskog napada dronovima porastao je na 20, dok je jedna osoba poginula, saopštio je načelnik Dnjepropetrovske oblasne vojne administracije Sergej Lisak.

- Usled napada na Dnjepro jedna osoba je poginula. Trenutno – 20 povređenih - naveo je Lisak.

U gradu je vatra zahvatila kancelarijske prostorije i jedno vozilo. Oštećeni su stambena zgrada, studentski dom i ustanova kulture. Dve automobile su uništene, dok je još 17 oštećeno.

Na licu mesta angažovane su sve službe koje rade na otklanjanju posledica udara.

Lisak je dodao da su Rusi kasnije tog dana teškom artiljerijom gađali Pokrovsku zajednicu u Nikopoljskom rejonu, a stručnjaci trenutno vrše procenu štete.

Pored toga, ruske snage su usmerile vođene avio-bombe i FPV dronove na Pokrovsku i Meživsku zajednicu u Sinelnikovskom rejonu. Tom prilikom je izbio požar u jednoj privatnoj kući.

Kako je Ukrinform ranije javio, u Dnjepru je od posledica ranjavanja u ruskom napadu dronovima preminuo jedan muškarac. Prvobitno je bilo prijavljeno 15 povređenih, ali je broj u međuvremenu porastao na 20.