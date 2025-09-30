Slušaj vest

Zajednička baza Mekgvajr-Diks-Lejkherst izdala je saopštenje povodom vesti o aktivnoj pucnjavi u tom vojnom objektu zbog koje je isti stavljen pod blokadu.

Kako je naveo pukovnik Majkl Stefanović, drama je okončana.

"Oko 10:58 ujutru, pripadnici hitnih službi baze reagovali su na izveštaje o aktivnom napadaču u kompleksu. Hitni protokoli baze su aktivirani, a organi reda stigli su na lice mesta. Nije potvrđena nikakva pretnja od aktivnog napadača i baza je nastavila sa normalnim radom u 11:57".

"Naš prioritet je bezbednost svih na bazi", rekao je pukovnik Majkl Stefanović, komandant baze Mekgvajr-Diks-Lejkherst.

"Blisko smo sarađivali sa lokalnim organima reda i hitnim službama kako bismo osigurali da situacija bude istražena i rešena što je brže moguće".

Trenutno nema dodatnih detalja o ovoj situaciji zbog koje je podignuta uzbuna.

