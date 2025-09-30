OKONČANA DRAMA U VOJNOJ BAZI U SAD: Pukovnik Stefanović objasnio razloge uzbune
Zajednička baza Mekgvajr-Diks-Lejkherst izdala je saopštenje povodom vesti o aktivnoj pucnjavi u tom vojnom objektu zbog koje je isti stavljen pod blokadu.
Kako je naveo pukovnik Majkl Stefanović, drama je okončana.
"Oko 10:58 ujutru, pripadnici hitnih službi baze reagovali su na izveštaje o aktivnom napadaču u kompleksu. Hitni protokoli baze su aktivirani, a organi reda stigli su na lice mesta. Nije potvrđena nikakva pretnja od aktivnog napadača i baza je nastavila sa normalnim radom u 11:57".
"Naš prioritet je bezbednost svih na bazi", rekao je pukovnik Majkl Stefanović, komandant baze Mekgvajr-Diks-Lejkherst.
"Blisko smo sarađivali sa lokalnim organima reda i hitnim službama kako bismo osigurali da situacija bude istražena i rešena što je brže moguće".
Trenutno nema dodatnih detalja o ovoj situaciji zbog koje je podignuta uzbuna.
Kurir.rs/Telegraf/Agencije
BONUS VIDEO: