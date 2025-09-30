Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp podržao je danas, na skupu sa američkim generalima u bazi Kvantiko u Virdžiniji, kraj "vouk" kulture u američkoj vojsci koji je prethodno proglasio ministar odbrane Pit Hegset i naveo da želi da Ministarstvo odbrane "koristi opasne gradove kao poligone za obuku za vojsku i Nacionalnu gardu".

Tramp je na sastanku sa vojnim zvaničnicima koji su iznenada pozvani u Virdžiniju iz celog sveta, rekao da će Hegset uskoro objaviti velike reforme usmerene na pojednostavljivanje nabavki i ubrzavanje prodaje vojne opreme u inostranstvu.

Tramp je izjavio da njegova administracija razmišlja o tome da američka vojska bude veća.

"Razmišljamo o tome da je učinimo većom, jer imamo mnogo ljudi. Lepo je što ćemo moći da otpustimo ljude na osnovu zasluga i to one koji nisu zaista kvalifikovani iz bilo kog razloga, fizičkog razloga, mentalnog razloga, više ih ne moramo primati", rekao je on, prenosi CNN.

Kako je naveo, nije zadovoljan prethodnim ljudima koji su obavljali visoke položaje u vojsci.

Tramp je rekao da je organizovanje današnjeg skupa predstavljalo izvestan trošak, iako ne velik, ali da bi on radije da se novac troši na metke i rakete.

Tramp je rekao i da je gledao kako mediji izveštavaju o pljuvanju po američkim trupama, dodavši da bi nova politika trebalo da bude "oni pljuju, mi udaramo".

"Ljudi stoje, usta su blizu usta, pljuju na njih i viču na njih. A taj vojnik koji stoji tamo, želi da nokautira tu osobu, ali mu nije dozvoljeno da bilo šta uradi. Ja kažem, oni pljuju, mi udaramo. Je li to u redu? Mislim da jeste, oni pljuju, to je nova stvar. Oni pljuju, mi udaramo", rekao je Tramp.

Predsednik SAD je generalima poručio da ako vojna ili policijska vozila budu pogođena ciglama ili drugim predmetima, oficiri treba da "rade šta god žele".

Rekao je i da su pojedini ratni brodovi američke mornarice ružni i da se njemu, kao estetski nastrojenoj osobi, ne sviđa kako se neki od brodova prave.

Hegset je prethodno na skupu u Kvantiku izjavio da će u američkoj vojsci i muškarci i žene morati da ispunjavaju muški nivo fizičke spremnosti, kao i da više ne želi da vidi "debele generale i admirale ili gojazne vojnike u borbenim formacijama".

Takođe je rekao da više neće biti "toksičnog ideološkog smeća koje je zarazilo ministarstvo odbrane".

"Nema više meseca identiteta, kancelarija Ministarstva za identifikaciju i bezbednost, momaka u haljinama. Nema više obožavanja klimatskih promena, nema više podela, ometanja ili zabluda o polu", izjavio je Hegset.