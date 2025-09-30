Slušaj vest

Muškarac Salvatore Okone (58) uhapšen je nakon višesatnog bekstva zbog sumnje da je ubio suprugu Elise Polčino (49), a potom pobegao sa njihovom decom — sin (15) preminuo je nedugo nakon bekstva, dok je ćerka (16) u teškom stanju i prevezena je u bolnicu.

Naime, prvobitno je preneto da je Elise kamenovana do smrti u Paupisiju, gradu italijanske provincije Benevento, tačnije da ju je osumnjičeni ubio kamenovanjem, a potom kidnapovao njihovu decu sa namerom, kako se dodaje, da i njih ubije.

Helikopter karabinjera uočio je njegov automobil nakon bekstva, nakon čega je poslato da se zaustavi, usled čega je uhapšen.

Rekonstrukcija događaja

Žena je, prema istražiteljima, ubijena u krevetu, a prema rekonstrukciji, udarena je tupim predmetom — ali još nije jasno da li je u pitanju bio kamen ili nešto drugo.

Do ubistva je došlo tokom noći u kući para u provinciji Kozenca, dok sve ukazuje da je ubijena dok je spavala.

Par ima troje dece: odraslog sina koja živi i radi van Paupisija, šesnaestogodišnju devojčicu i petnaestogodišnjeg dečaka.

Telo Elizabete Polčino pronašla je njena svekrva. Ona živi u istoj kući kao i par, čula je sumnjive zvukove i otišla je da proveri. Zatim, kada je pronašla telo, zatražila je pomoć od komšije, koja je pozvala policiju.

Kako se dodaje, sumnjivo je bilo što mlađa deca nisu tog jutra otišla u školu, zbog čega je svekrva takođe otišla da proveri šta se dešava.

Očevici o scenama užasa

Komšije su prve došle na mesto zločina.

- Bila je u krevetu, izgledalo je kao da spava - navela je komšinica.

Nije bilo prethodnih incidenata svađe ili nasilja između para, prema rečima pukovnika Enrika Kalandra, šefa komande karabinjera pokrajine Benevento, koji koordinira istragu nakon femicida.

- Video sam ih je pre nekoliko noći na zabavi u kraju i bili su mirni, ništa nije naslućivalo da se ovo može dogoditi. Ali možda sam nešto propustio - rekao je novinarima gradonačelnik.

Porodica je takođe šokirana ovim brutalnim ubistvom, dodaje se.

Paupisi je mala zajednica, koja broji oko 1.400 stanovnika.