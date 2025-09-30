Slušaj vest

Dobronamerno, ali vrlo ambiciozno, nastupio je predsednik Amerike Donald Tramp kada je izneo mirovni plan za Gazu, za koji kaže da je najbolji i istorijski predlog.

Sveobuhvatnih 20 tačaka plana mogu se rezimirati u nekoliko ključnih: prekid vatre sa obe strane, povlačenje izraelskih trupa, oslobađanje talaca i uspostavljanje humanitarnog koridora, razoružavanje Hamasa...

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Youtube/CNBC-TV18, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

Ovo su pozdravili premijer Benjamin Netanjahu, evropski lideri i brojne arapske zemlje. Ali ne i Hamas - oni poručuju da je „razoružavanje crvena linija“ i da ne prihvataju takav ultimatum, tvrdeći da je otpor oružjem nužan dok traje okupacija.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali američki plan za Gazu bili su Boško Jakšić, novinar, dr Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške odnose i Miodrag Kapor, stručnjak za energetske politike.

Cvetićanin je rezimirao ovaj plan u nekoliko ključnih tačaka:

- Prva od njih je oslobođenje talaca, njih ima 48, a pretpostavlja se da su 20-21 živi i 28 tela koja bi Hamas trebalo da vrati. Dakle, bez toga nema nijedne od ovih tačaka. Ako se to izvede, onda je Izrael spreman da oslobodi oko 400 boraca koji su po tamošnjih zatvorima i još 1.700 zatvorenika. Ta tačka je potrebna kako bi Hamas imao legitimitet i kako bi nešto ponudio svojoj bazi.

Najspornija tačka

- Ako se to izvede, sledeća tačka, a ujedno i najspornija jeste povlačenje Hamasa iz Gaze pri čemu im se garantuje amnestija i da mogu da odu gde hoće, a verovatno u Katar jer im je tamo baza. Ovo je najspornija tačka. Dakle, Hamasu se nudi predajte se, sačuvaćete glave, makar kada je reč o političkom vrhu, vratite taoce, pustite nam Gazu, pa je pitanje šta će Hamas. Sve je to lepo, bila je razmena talaca, pokušaja mira, ali je pitanje jer Hamas nije čajno društvo, već ozbiljna borbena skupina koja živi od toga što se bori. Nećemo imati širi i održiv mir, osim ako tu ne bude širi paket dogovora Izraela i arapskog sveta - rekao je Cvetićanin.

DETALJNA ANALIZA PLANA DONALDA TRAMPA ZA GAZU: Kakve posledice ovaj predlog nosi? Izvor: Kurir televizija

Jakšić je komentarisao stav američkog predsednika Trampa:

- Ako prođemo kroz 20 tačaka, to uopšte ne deluje podjednostavljeno. Podjednostavljena je vizija rešavanja. Dakle, postoje ozbiljne prepreke sa obe strane. U ovom trenutku čekamo odgovor Hamasa, a ukoliko on bude negativan, a glavni motiv Hamasa da bude protiv jeste što u Trampovom planu nije spomenuto kompletno povlačenje Izraelaca iz pojasa Gaze, a to je ključni zahtev Hamasa da bi prihvatili bilo šta. Postoji deo povlačenja, ali kao jedan deo pogranični da mogu da kontrolišu, međutim to je nešto što Netanjahu ne želi, iako se usaglasio sa Trampom. Ne verujem da je oduševljen, on je gutao knedle dok se saglasio sa njim. Zna kakva ga drama čeka kod kuće, upravo su njegovi partneri dali do znanja da je ovo katastrofalna politika bez vizije i oni to neće da prihvate. Izrael čekaju i izbori, ako se koalicija raspadne, jasno je da Netanjahu gubi vlast. Tramp je pomenuo mogućost Palestine kao države, a to Netanjahu neće i to je ponavljao više puta, to je protiv njegove politike i toj ideologiji.

Ambiciozan plan?

Kapor je komentarisao čitav splet geopolitičkih dešavanja, pa je analizirao plan Donalda Trampa:

- Tramp, iako je najbitnija figura u politici, nije mu bilo prijatno da vidi da zapadne zemlje priznaju palestinsku državu, jer je to bilo nezamislivo do nedavno. On se našao pod pritiskom toga, ali i domaćeg javnog mnjenja jer se dobar deo i republikanaca okrenuo protiv Izraela. Razvio se pokret protiv Izraela, pa je Trampu bilo u interesu da iznese neki plan koji bi makar na papiru bio u interesu Izraela. Meni je segment jedan bitan, a to je da se ne prihvata palestinska uprava na pojasu Gaze, a ona nigde nije okarakterisana kao teroristička organizacija.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

MRAČNA TAJNA MELANIJE I DONALDA TRAMPA: