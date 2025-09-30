Slušaj vest

Ekstremne padavine poplavile su Ibicu, a snimci pokazuju ulice pretvorene u bujice i vodu koja prodire kroz krov aerodroma na ovom španskom ostrvu.

Zapanjujući video-snimci prikazuju ulice koje su se pretvorile u nabujale reke reke, automobile koje odnose mutne bujice i munje koje sevaju dok nevreme izaziva haos u gradovima i mestima širom ostrva, prenosi Dejli mejl.

Na internetu kruže snimci turista koji su na Ibicu došli u ovo doba godine kako bi izbegli gužve, a sada se žale da su njihovi plažni klubovi pod vodom.

Ove zastrašujuće scene posledica su uragana Gabrijel, koji se pretvorio u oluju i koji je doneo haos na Balearskim ostrvima, u Mursiji i Valensiji.

Istovremeno, Velika Britanija se priprema za snažne vetrove i obilne kiše koje dolaze s repom još dva uragana Humberta i Imelde, koji prelaze Atlantik.

Britanska meteorološka služba izdala je 37-časovno žuto upozorenje na kišu za zapadnu Škotsku od sutra u 17 časova do petka u 6 ujutru, uz bojazan da bi brojna sela mogla biti odsečena.

Meteorolozi su upozorili da bi se ovo upozorenje moglo proširiti na veći deo Velike Britanije, jer se dve tropske oluje kreću ka severoistoku i potom jure preko Atlantika.

Foto: Germán Lama / ContactoPhoto / Profimedia

Ibica je pod crvenim upozorenjem, najvišim nivoom uzbune, za obilne padavine do 16 časova po lokalnom vremenu.

Stanovnicima širom ostrva poslata su upozorenja na mobilne telefone, što potvrđuje ozbiljnost situacije. U Ibica Taunu nastao je "potpuni kolaps", prema izveštajima lokalnih medija.

Na veb-sajtu aerodroma na Ibici upozorenje je glasilo: „Nepovoljno vreme: Crveno upozorenje. Ako planirate da letite do/sa aerodroma na Ibici, proverite sa svojom avio-kompanijom status vašeg leta".

Letovi koji su trebalo da slete na ostrvo jutros preusmereni su na druge lokacije.

Državna meteorološka agencija AEMET objavila je da je palo preko 180 mm kiše za 12 sati, upozoravajući: "Oprez! Vanredna opasnost. Moguće su poplave i nagli porast vodotoka".

Žuta upozorenja su na snazi za unutrašnjost Španije. Meštani Valensije su dobili hitna telefonska upozorenja i da se presele na više terene radi bezbednosti.

Španski premijer Pedro Sančez pozvao je stanovnike na "veliki oprez" zbog ekstremnih vremenskih uslova. U Valensiji su zatvorene škole i sportske aktivnosti obustavljene, parkovi i bašte zatvoreni.

Foto: Sergio G. Canizares/EFE

Ekipe za vanredne situacije uključujući vatrogasce, šumske brigade i odeljenja za puteve i zdravstvo - stavljene su u stanje pune pripravnosti.