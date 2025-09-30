Slušaj vest

Posle ruskog napada na ukrajinski grad Dnjepar, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da zvanična Moskva svakim takvim udarom dokazuje da je potrebno da se izvrši snažan pritisak na Rusiju i uvedu "bolnije sankcije za agresora".

- Spasioci, opštinske službe i agencije za vanredne situacije rade u Dnjepru nakon napada ruskog drona na taj grad. Bio je to jednostavno drski udar na civilnu infrastrukturu, usred bela dana. Za sada se zna da je povređeno više od 10 ljudi - objavio je Zelenski na svom Fejsbuk nalogu, prenosi agencija Ukrinform.

Kako je ranije objavio Ukrinform, ruska vojska je napala Dnjepar dronovima i u tom napadu je poginula jedna osoba, a 15 ih je povređeno.

Kurir.rs/Ukrinform

