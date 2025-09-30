Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će najverovatnije doći do obustava rada vlade Sjedinjenih Američkih Država.

''Ništa nije neizbežno, ali rekao bih da je to (obustava rada vlade) vrlo verovatno. Nisam video da su se oni (demokratski senatori) imalo savili'', rekao je Trampu u Ovalnom kabinetu Bele kuće, prenosi CNN.

Ranije danas Tramp je ponovo optužio demokrate u Senatu SAD da bez ikakve osnove pokušavaju da ''ilegalnim imigrantima pruže zdravstvenu zaštitu''.

On je naveo da njegova administracija može da nametne značajna smanjenja broja radnika zaposlenih u federalnim ustanovama, kao i ''nepovratne promene'' ako dođe do obustava rada vlade.

''Tokom obustave rada možemo da uradimo nepovratne stvari, koje su loše za njih i koje su nepovratne za njih, poput ukidanja velikog broja radnih mesta, ukidanja stvari koje im se sviđaju, ukidanja programa koji im se sviđaju'', rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, aludirajući na demokrate.

Mnoge državne službe mogu biti zatvorene

Senat, koji kontrolišu republikanci, glasaće po drugi put o privremenom budžetu, koji je već jednom odbijen. Demokrate žele da produže pogodnosti vezane za zdravstvenu zaštitu za milione Amerikanaca koje uskoro ističu, ali republikanci kažu da to mora da se rešava posebno.

Ako ne dođe do dogovora, mnoge državne službe koje nisu proglašene "neophodnim" mogu biti zatvorene, a hiljade zaposlenih mogu biti poslati kućama.

Avio-kompanije upozoravaju da bi letovi mogli da kasne, a u slučaju obustava rada vlade, Ministarstvo rada ne bi objavilo mesečni izveštaj o nezaposlenosti.

Foto: EPA

Rojters navodi da demokrate pokušavaju da izvrše pritisak na predsednika SAD Donalda Trampa i republikance, tvrdeći da je Tramp u ponedeljak pokazao interesovanje za kompromis na sastanku u Beloj kući.

"U Trampovim je rukama pitanje da li ćemo izbeći obustavu rada vlade", izjavio je lider demokrata u Senatu, Čak Šumer.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao je da su neke ideje demokrata bile "razumne", ali da smatra da ne treba pretiti obustavom rada vlade da bi ih sproveli.

Rojters navodi da, čak i ako dođe do dogovora, morao bi da ga potvrdi i Predstavnički dom, koji se neće sastati do srede već - nakon isteka roka.