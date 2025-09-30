Slušaj vest

Erik Tramp je eksplodirao uživo na televiziji zbog sugestije da njegov otac, predsednik SAD Donald Tramp, koristi Ministarstvo pravde kao oružje protiv svojih percipiranih političkih neprijatelja.

Tokom žestoke tirade u emisiji Roba Šmita na Newsmaxu, Trampov naslednik je besneo o tome kako su on i njegov otac zapravo dugo trpeće žrtve takozvanih neprijatelja, čak tvrdeći u jednom trenutku da su "oni" pokušali da razdvoje predsednika i prvu damu Melaniju Tramp i "razdvoje našu porodicu".

"Pošli su na mene kao da sam pas", besneo je Erik Tramp, dok mu je glas rastao, prenosi Huffington post.

"Pokušali su da opozovu mog oca dva puta. Napali su ga zbog 'ruske prevare' koja nije postojala... Uklonili su ga sa društvenih medija. Iskoristili su svakog glavnog tužioca i svakog okružnog tužioca širom zemlje kao oružje."

Kasnije je izneo šokantnu tvrdnju:

"Ućutkivali su ga iznova i iznova. Upali su mu u kuću. Upali su u Mar-a-Lago. Pokušali su da ga razvedu. Pokušali su da razdvoje našu porodicu".

Erik Tramp nije ponudio dokaze koji bi potkrepili njegove tvrdnje o razvodu ili razdvajanju porodice.