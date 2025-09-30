Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je još jednom izrazio razočaranje svojim ruskim kolegom predsednikom Vladimirom Putinom, ističući da je tekući rat u Ukrajini „najgori od Drugog svetskog rata“.

Donald Tramp je u utorak u govoru vojnim liderima pohvalio svoje veštine održavanja mira, ali je rekao da sukobi u Gazi i Ukrajini i dalje besne uprkos posredovanju njegove administracije.

Neophodan sastanak Putina i Zelenskog

Obraćajući se vojnim komandantima u Kvantiku, u Virdžiniji, američki predsednik je rekao da Vladimir Putin i Volodimir Zelenski moraju da se sastanu privatno kako bi rešili rat Moskve u Ukrajini.

stovremeno, naglasio je da je tekući rat u Ukrajini „najgori od Drugog svetskog rata“, izrazivši uverenje da će postojati izlaz iz sukoba, rekavši karakteristično: „Mislim da ćemo uspeti“.

Tramp "bocnuo" Putina

Pored toga, još jednom je izrazio svoje snažno razočaranje ruskim predsednikom, tvrdeći da je Putin mogao da okonča rat „u roku od nedelju dana“.

Čak je izgledalo kao da se ruga ruskom predsedniku, rekavši karakteristično: „Rekao sam mu, znaš, ovo ne izgleda baš dobro za tebe. Četiri godine vodiš rat koji je trebalo da traje nedelju dana. Jesi li ti papirni tigar?“