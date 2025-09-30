Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je još jednom izrazio razočaranje svojim ruskim kolegom predsednikom Vladimirom Putinom, ističući da je tekući rat u Ukrajini „najgori od Drugog svetskog rata“.

Donald Tramp je u utorak u govoru vojnim liderima pohvalio svoje veštine održavanja mira, ali je rekao da sukobi u Gazi i Ukrajini i dalje besne uprkos posredovanju njegove administracije.

Neophodan sastanak Putina i Zelenskog

Obraćajući se vojnim komandantima u Kvantiku, u Virdžiniji, američki predsednik je rekao da Vladimir Putin i Volodimir Zelenski moraju da se sastanu privatno kako bi rešili rat Moskve u Ukrajini.

stovremeno, naglasio je da je tekući rat u Ukrajini „najgori od Drugog svetskog rata“, izrazivši uverenje da će postojati izlaz iz sukoba, rekavši karakteristično: „Mislim da ćemo uspeti“.

Tramp "bocnuo" Putina

Pored toga, još jednom je izrazio svoje snažno razočaranje ruskim predsednikom, tvrdeći da je Putin mogao da okonča rat „u roku od nedelju dana“.

Čak je izgledalo kao da se ruga ruskom predsedniku, rekavši karakteristično: „Rekao sam mu, znaš, ovo ne izgleda baš dobro za tebe. Četiri godine vodiš rat koji je trebalo da traje nedelju dana. Jesi li ti papirni tigar?“

Kurir.rs/Prototema/Agencije

Ne propustitePlaneta"NAJLAKŠI JE PUTIN"! Tramp razočaran: Ispostavilo se da je rat u Ukrajini najteži od svih
Donald Tramp Vladimir Putin ruski tenkovi na mapi Ukrajine
PlanetaTRAMP POSLAO NUKLEARNE PODMORNICE DA VREBAJU BLIZU RUSIJE: "To je bio glup čovek" (FOTO)
x01 EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg
Planeta"PUTIN IMA VEOMA DOBAR PREDLOG ZA KRAJ RATA": Lukašenko potvrdio: Podržava ga i Tramp! „Ako Ukrajinci ne prihvate, izgubiće zemlju"!
11400357.jpg
PlanetaUKRAJINA NE MOŽE DA POVRATI IZGUBLJENE TERITORIJE OD RUSIJE: Trampova ideja daleko od realnosti, Moskva ovog leta zauzela novih 2.000 kvadratnih kilometara
ruska vojska.jpg