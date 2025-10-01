Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će Mađarska oboriti ruske dronove ako uđu u njen vazdušni prostor.

"Koliko ja znam, da. Ne plašimo se toga. Naravno da ćemo ih oboriti", rekao je mađarski premijer novinaru kao odgovor na pitanje da li će Mađarska oboriti ruske dronove ako povrede njihov vazdušni prostor, bilo namerno ili slučajno.

Orban je kritikovao "stav zapadnih Evropljana".

"Mi (Evropa) smo jači u svakoj dimenziji. Nikada nisam razumeo zašto, ako smo jači, govorimo kao da smo slabi. Rusija je slaba u poređenju sa nama, vojno slaba, ekonomski slaba i brojčano slaba", rekao je Orban u provladinoj političkoj tok-šou emisiji.

Rastuće tenzije

Poslednjih nedelja, tenzije između NATO-a i Moskve su se povećale. Poljska je 10. septembra oborila nekoliko ruskih dronova iznad svoje teritorije. Ruski dronovi i rakete su više puta prelazili granice evropskih članica NATO-a od početka potpune invazije na Ukrajinu, ali ovaj incident je označio prvi put da su savezničke snage oborile ruske dronove.

Nekoliko dana posle upada dronova u Poljsku, još jedan ruski dron je poleteo u Rumuniju, a tri ruska borbena aviona su primećena iznad Estonije. Sumnjiva viđenja dronova u Danskoj i Norveškoj dovela su do privremenog zatvaranja aerodroma prošle nedelje.

Kao odgovor na ruske provokacije, EU i NATO su predstavili nove inicijative za obezbeđivanje istočnog krila Evrope. Istovremeno, neki zapadni lideri, uključujući predsednika SAD Donalda Trampa, pozvali su na obaranje ruskih aviona u slučaju kršenja vazdušnog prostora.

Kurir.rs/Index/Agencije

