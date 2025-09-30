Ovo je drugo hapšenje ukrajinskog državljanina povezano sa sabotažom

Poljska policija uhapsila je Ukrajinca osumnjičenog da je učestvovao u izazivanju podvodnih eksplozija koje su 2022. godine oštetile gasovode Severni tok između Rusije i Nemačke.

Portparol Okružnog državnog tužilaštva u Varšavi potvrdio je da je muškarac, identifikovan kao Volodimir Z, priveden u gradu Prushkov, u centralnoj Poljskoj, prenosi AP.

Hapšenje je izvršeno na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji su izdale nemačke vlasti, a osumnjičeni je prebačen u Varšavu. Ovo je drugo hapšenje ukrajinskog državljanina povezano sa sabotažom – prošlog meseca u Italiji je, na zahtev nemačkih istražitelja, uhapšen još jedan Ukrajinac.

Gasovodi Severni tok i pre eksplozija izazivali su oštre polemike. Preko Severnog toka 1 godinama je u Nemačku stizao veliki deo ruskog gasa, a Berlin je projekat branio kao privatno ekonomsko ulaganje.

Međutim, mnoge istočnoevropske zemlje, kao i SAD i Velika Britanija, upozoravale su da se time zaobilazi istočna Evropa i jača ruski politički uticaj.