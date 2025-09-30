Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je danas da je zbog prekida elektroenergetskog napajanja nuklearne elektrane (NE) Zaporožje situacija kritična.

- Već sedmi dan u NE Zaporožje je vanredna situacija, kritična situacija. Zbog ruskog granatiranja, elektrana je isključena sa elektromreže. Snabdeva se strujom iz dizel generatora. Ovo je vanredno. Generatori i elektrana nisu projektovani za ovo i nikada nisu radili u ovom režimu toliko dugo. A već imamo informacije da je jedan od generatora otkazao - izjavio je Zelenski u video obraćanju naciji, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, ruske snage granatiraju područje oko NE Zaporožje kako bi se sprečile popravke električnih dalekovoda.

Zelenski je naglasio da zatvaranje Zaporoške nuklearne elektrane ugrožava sve i potvrdio da je u vezi sa kritičnom situacijom u NE Zaporožje održao sastanak sa ukrajinskom vojskom i predstavnicima ukrajinskog ministarstva energetike, kao i da je naložio vladi da svetu skrene pažnju na ovu situaciju.

Foto: Handout / AFP / Profimedia

Zaporoška nuklearna elektrana, koja je pod kontrolom ruskih snaga, sedam dana nije povezana na ukrajinski elektroenergetski sistem što predstavlja rizik za nuklearnu i radijacionu bezbednost, a 23. septembra je isključena i poslednja spoljna linija napajanja NE Zaporožje