Premijer Izraela Benjamin Netanjahu poručio je danas, dan pošto je sa američkim predsednikom Donaldom Trampom predstavio plan za okončanje rata, da nema nameru da povuče izraelske snage iz Pojasa Gaze.

"Nema šanse, to se neće desiti", naveo je Netanjahu u video snimku objavljenoom na ličnom nalogu na mreži Iks, dan nakon što je razgovarao sa Trampom u Beloj kući i rekao da prihvata američki plan, kojim se, pored ostalog predviđa i povlačenje izraelske vojske.

Prema njegovim rečima Izrael je preokrenuo situaciju protiv Hamasa tako što je podstakao arapske i muslimanske zemlje da pritisnu tu palestinsku militantnu grupu da prihvati izraelske uslove – oslobađanje zarobljenika uz izraelsko vojno prisustvo u većeim delu okupirane palestinske enklave.

Foto: ALAA BADARNEH/EPA

Prema pisanju dnevnika Tajms of Izrael, Netanijahu je takođe obezbedio ključne izmene u Trampovom planu, kojima bi se usporilo i ograničilo bilo kakvo povlačenje kako bi izraelske snage zadržale kontrolu nad velikim delovima Pojasa Gaze. Mirovnim planom Bele kuće za Gazu koji je objavljen juče, predlaže se kraj sukoba između Izraela i pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, kao i povratak svih talaca koje ta grupa drži, živih i mrtvih, u roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati sporazum.

Planom je, pored ostalog predviđeno da će se izraelske snage se povući na dogovorene linije kako bi se pripremile za oslobađanje talaca, a kada svi taoci budu oslobođeni, Izrael će osloboditi 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne zatvora i 1.700 stanovnika Gaze koji su pritvoreni nakon početka rata 7. oktobra 2023. godine.

Gaza bi bila stavljena pod kontrolu međunarodnog tela, na čijem čelu bi bio američki predsednik Donald Tramp, u koju bi bio uključen bivši britanski premijer Toni Bler.