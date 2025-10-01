Slušaj vest

Izraelska vlada danas je jednoglasno odobrila imenovanje Davida Zinija za šefa državne službe unutrašnje bezbednosti Šin Beta, saopšteno je iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua uz napomenu da će Zini započeti petogodišnji mandat 5. oktobra.

"Kritično razmišljanje general-majora Zinija u njegovim različitim ulogama, njegova sposobnost da razmišlja izvan okvira i prilagodi sistem promenljivoj stvarnosti, zajedno sa njegovim bogatim operativnim i komandnim iskustvom u izgradnji i raspoređivanju snaga, doveli su nas do zaključka da je on najprikladnija osoba da vodi Šin Bet u ovom trenutku", navodi se u saopštenju kabineta premijera Izraela Benjamina Netanjahua, prenosi Tajms of Izrael.

Kandidatura Zinija, bivšeg generala, odobrena je prošle nedelje od strane Savetodavnog komiteta za visoka imenovanja, koji je odbio argument da je Netanijahuu zabranjeno da predloži kandidata dok Šin Bet aktivno istražuje njegove savetnike zbog veza sa Katarom.

Ovo imenovanje dolazi otprilike tri i po meseca nakon odlaska bivšeg šefa Šin Beta Ronena Bara koga je premijer Benjamin Netanjahu kontroverzno razrešio dužnosti što je izazvalo pravnu bitku.