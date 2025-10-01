Slušaj vest

Jemenski pobunjenici Hutisaopštili su danas da će ciljati američke naftne gigante uključujući Eksmobil i Ševron uprkos ranijem dogovoru sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa da se ne napadaju brodovi povezani sa SAD koji plove Crvenim morem.

Humanitarni koordinacioni centar za operacije sa sedištem u Sani (HOCC), koji koordinira između Huta i komercijalnih pomorskih operatora, saopštio je da je sankcionisano 13 američkih kompanija, devet izvršnih direktora i dva broda, prenosi Rojters.

Entiteti koje su Huti označili "biće tretirani u skladu sa principom konfrontacije", objavio je HOCC na svom veb-sajtu. Kako se navodi, to je upozorenje da se navedene kompanije, uključujući i Konokofilip i Diamond S Šiping, smatraju neprijateljskim entitetima koji mogu biti izloženi napadima.

Kurir.rs/Rojters

