Slušaj vest

Vojni sud u Demokratskoj Republici Kongo (DRK) osudio je danas u odsustvu bivšeg predsednika države Žozefa Kabilu na smrt, pošto ga je proglasio krivim za ratne zločine, izdaju i zločine protiv čovečnosti.

Kabila je optužen zbog navodne uloge u podršci pobunjenicima grupe M23, koje podržava Ruanda u nestabilnim istočnim provincijama DRK, prenosi londonski Gardijan.

Kabila, koji je vodio DR Kongo u periodu od 2001. do 2019. godine, porekao je bilo kakvu krivicu i izjavio da je sudstvo politizovano. General-potpukovnik Žozef Mutombo Katalaji, koji je predsedavao vojnim sudskim većem u Kinšasi, rekao je da je Kabila proglašen krivim za optužbe koje uključuju ubistvo, seksualno nasilje, mučenje i pobunu.

Kabila nije prisustvovao suđenju i nije imao pravnog zastupnika tokom sudskog procesa, a njegovo trenutno boravilište nije za sada poznato. Kabili je sud naložio da plati oko 50 milijardi dolara naknada za štetu nanetu državi i žrtvama.

Kurir.rs/Gardijan

Ne propustitePlanetaU KONGU U PETAK POČINJE SUĐENJE BIVŠEM PREDSEDNIKU KABILI: Terete ga za zločine protiv mira
kabila.jpg
PlanetaTRAMP POMIRIO DVA AFRIČKA RIVALA I POBEDIO KINU U TRCI ZA RUDE! DR Kongo i Ruanda potpisali sporazum u Beloj kući nakon više miliona žrtava (FOTO, VIDEO)
x06 EPA Yuri Gripas Pool.jpg
PlanetaTRAMP OKONČAO JOŠ JEDAN KRVAVI SUKOB, PA NAPLATIO DEBELO! "Ratovali su mnogo godina, čak i mačetama, a ja sam uspeo da ga rešim" Ovo je cena američkog mira!
shutterstock_696251473 copy.jpg
PlanetaKONGO I RUANDA POTPISUJU MIROVNI SPORAZUM: Objavljen datum ceremonije u Vašingtonu organizuje američki Stejt department, ratna zona BOGATA RUDAMA
profimedia-0877793590.jpg