Slušaj vest

U Americi je u ponoć po lokalnom vremenu u Vašingtonu obustavljen rad vlade i federalnih službi, prvi put posle skoro sedam godina, nakon što su u poslednjem trenutku u Senatu propali pokušaji izglasavanja finansijskih planova.

Skaj njuz navodi da bi sada stotine hiljada federalnih činovnika za koje se smatra da nisu neophodni za zaštitu ljudi ili imovine mogli da budu otpušteni ili poslati na prinudni odmor.

Službe koje su od ključne važnosti, uključujući onu zaduženu za isplatu socijalnog osiguranja i poštansku službu, nastaviće sa radom, ali bi mogle da imaju nedostatak radne snage, dok bi nacionalni parkovi i muzeji mogli da budu među sektorima koji se potpuno zatvaraju.

Zašto se ovo desilo?

Do ovoga je došlo pošto su i demokrate i republikanci odbili da popuste u sukobu oko troškova zdravstvene zaštite.

Predlog demokrata da se nastavi sa finansiranjem vlade odbijen je sa 53 glasa za i 47 protiv u Senatu, da bi potom predlog republikanaca dobio 55 glasova za, što je i dalje bilo pet manje od praga potrebnog da se spreči obustava rada federalnih vlasti.

Prosta većina nije dovoljna za usvajanje zakona o finansiranju vlade.

Zgrada američkog Kongresa Foto: AA World Travel Library / Alamy / Alamy / Profimedia

Nakon noćašnjeg glasanja u Vašingtonu, budžetska služba Bele kuće potvrdila je da će doći do obustave rada vlade i poručila da agencije koje su ovim pogođene "sada treba da sprovedu svoje planove", okrivivši za sve ovo demokrate i opisavši njihov stav kao "neodrživ".

Demokratska partija, koja nema većinu ni u Predstavničkom domu Kongresa ni u Senatu, želi da poništi smanjenja vladinog programa zdravstvenog osiguranja poznatog kao "Medikejd", koja su usvojena tokom leta.

Džon Tjun, vođa republikanske većine u Senatu, optužio je demokrate da su federalne radnike uzeli za "taoce".

Čak Šumer, njegov demokratski kolega i lider manjine u Senatu, rekao je da paket finansiranja koji je predložila Republikanska partija "apsolutno ništa ne čini da reši najveću krizu zdravstvene zaštite u Americi".

Tramp preti otpuštanjima

Predsednik Donald Trampupozorio je pre glasanja da bi mogao da uvede "nepovratna" smanjenja troškova i optuštanja "koja su loša" za demokrate do obustave rada dođe, što se i desilo.

1/6 Vidi galeriju Trampov govor u UN Foto: Evan Vucci/AP, Richard Drew/AP, Yuki Iwamura/AP

On je zapretio je da će otpustiti "ogroman broj ljudi" i "programe koje oni (demokrate) vole".

- Otpustićemo mnogo ljudi - kazao je Tramp sinoć novinarima u Ovalnom kabinetu.

Skaj njuz podseća da su desetine hiljada federalnih službenika već otpuštene ove godine u okvoru inicijative DOGE koju je predvodio milijarder Ilon Mask, imenovan na čelo tog privremenog vladinog tela po povratku Trampa u Belu kuću.

Koliko traju "zatvaranja" vlade SAD?

Poslednja obustava rada vlade SAD desila se tokom prvog Trampovog mandata i trajala je od decembra 2018. do januara 2019. godine, ukupno 35 dana, a razlog je bio zahtev predsednika da se obezbedi novac za zid koji je dizao na granici sa Meksikom, što se na kraju i desilo.

To je bila najduža obustava rada federalne vlade u američkoj istoriji.

Pre noćašnje obustava, vlada SAD je bila "zatvarana" 15 puta od 1981. godine, a većina tih obustava traje svega nekoliko dana.

1/17 Vidi galeriju Melanija Tramp i Donald Tramp u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, Ian Vogler/Daily Mirror, PA Images / Alamy / Profimedia, Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Senat će danas održati dalja glasanja o republikanskim i demokratskim zakonima o privremenom finansiranju, a prvospomenuti bi privremeno finansirao vladu do 21. novembra.

CNN navodi da je na zvaničnom sajtu Bele kuće prikazan sat koji označava trajanje obustave rada vlade.

Natpis pored sata jasno pokazuje koga Tramp krivi za prekid finansiranja.