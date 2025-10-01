EKSPLOZIJE I PUCNJAVA U MINHENU, VELIKA POLICIJSKA OPERACIJA U TOKU! Sve blokirano, angažovane i specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi (FOTO)
Velika operacija policije i vatrogasnih jedinica je u toku od ranih jutarnjih sati u severnom delu Minhena.
Nemački list Bild je objavio da su angažovane i specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi.
Navodi se da je odjeknulo nekoliko eksplozija, a navodno se čuo i pucanj.
Pronađeno je telo muškarca za kojeg se veruje da je postavio eksploziv u kući svojih roditelja, zapalio je, a zatim sebi oduzeo život.
Navodi se da je pronađena najmanje jedna osoba sa prostrelnim ranama.
Pripadnici policijskog odeljenja za ubistva su takođe na licu mesta.
Sve se desilo u ulici Lerhenauer u severnom delu Minhena.
Policija je blokirala veliko područje i savetuje stanovnike tog dela grada i vozače da izbegavaju ili zaobiđu tu zonu.
Navodi se da se ogroman oblak dima može videti iz daljine.
- U ovom trenutku nema opasnosti po javnost. Takođe, ovo nema veze s Oktoberfestom - kazao je glavni inspektor policije Tomas Šelshorn za Bild.
(Kurir.rs/Bild/Preveo i priredio: N. V.)