U Njujorku je predstavljen plan Bele kuće za okončanje rata u Gazi. Dokument od 20 tačaka koji bi, prema američkoj strani, u kratkom roku trebalo da zaustavi borbe, omogući razmenu talaca u roku od 72 sata i otvori put prelaznoj administraciji Gaze uz međunarodni nadzor. Plan je, prema izjavama, dobio podršku izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, dok Hamas poručuje da će ga razmotriti, ali razoružanje naziva crvenom linijom.

U priči je i politička dinamika u Izraelu. Lider opozicije Jair Lapid, čiji je otac rođen u Novom Sadu, na potezu je oko podrške pojedinim tačkama plana.

O svemu tome za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je Aleksandar Nikolić, počasnog konzula Srbije u Izraelu.

- Osvrćući se na ono što možemo da saznamo od eksperata za pitanje bezbednosti iz Izraela, kao i tamošnjih vodećih medijskih kuća, možemo da zaključimo da se kao dva osnovna dostignuća, koja su s jedne strane operativno moguća, a sa druge strane zahtevaju izvestan vremenski prostor, radi konačno o iminentnom, sveobuhvatnom, jednofaznom oslobađanju, odnosno razmeni preostalih 48 kidnapovanih talaca, među kojima je 20 u životu. Inače, ona druga tačka koja se posebno naglašava u Izraelu jeste da u ovom 20 tačaka dugom predlogu nema eksplicitnog priznavanja palestinske države, već se tekst odnosi na aspiracije palestinskog naroda - objasnio je Nikolić.

Nikolić se osvrnuo i na pitanje izvodljivosti povlačenja snaga:

- Treba obratiti pažnju na trofazno povlačenje izraelskih snaga koje bi zadržalo u svom konačnom obsegu perimetar duž linije razdvajanja između suverene teritorije Izraela i pojasa Gaze. Za sada se ne nazire jasan vremenski raspored faza sprovođenja ovog sporazuma, ako bi on zaista bio prihvaćen - naglasio je.

Govoreći o opozicionom lideru Jairu Lapidu, Nikolić je podsetio na njegovo poreklo i političku poziciju:

- Jair Lapid je naravno lider opozicije i u ovakvim situacijama vrlo dosledno, svakako podržan od drugih lidera partija koje čine opoziciju u Knesetu, pruža principijelnu i jasnu podršku, odnosno parlamentarnu zaštitu, ukoliko ona bude potrebna predsedniku vlade. Sve ono što se tiče iminentnog oslobađanja preostalih kidnapovanih talaca i svršetka ove agonije koja traje gotovo dve godine, gde stradaju civili na svim stranama, je od primarnog značaja i svakako pogled na budućnost koja regionalno ne može da bude odvojena od Abrahamskih sporazuma.

Nikolić je podsetio i na lične i porodične veze Lapida sa Srbijom:

- Jair Lapid je 2010. godine objavio knjigu Posle moje smrti u kojoj se referiše na svog oca Tomija Lapida, novosađanina, gde u izvesnim segmentima vrlo toplo govori o odnosu kakav je imao sa svojim drugovima u gimnaziji u Novom Sadu, nastavljen i kasnijih godina kada je njegov otac gradio karijeru. On je dosegao do funkcije potpredsednika vlade i ministra pravde, bio generalni direktor izdavačke kuće Mariv i popularan na talk show emisijama. Jasno je da je njegov topao odnos prema poreklu zemlje iz koje je otac došao više puta iskazivan i drago nam je da imamo ljude na izraelskoj političkoj sceni koji su nam naklonjeni i sa kojima možemo da gradimo najbolje moguće bilateralne odnose - zaključio je Nikolić.

