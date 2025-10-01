Slušaj vest

Snažan zemljotres magnitude 6,9 stepeni Rihterove skale pogodio je sinoć centralni deo Filipina, ošteti kamene i betonske zgrade i natera stanovnike da istrče iz svojih domova.

Lokalni zvaničnici su nakon potresa objavili da je nekoliko ljudi povređeno, ali je crni bilans ubrzo postao mnogo gori.

BBC prenosi da su vlasti u Manili jutros objavile da je stradalo najmanje 69 ljudi, od čega čak 30 u gradu Bogo koji je bio najbliži epicentru.

Nije poznato koliko se osoba vofdi kao nestale ispod ruševina.

Britanski medijski servis navodi da je zemljotres usledio nakon supertajfuna Ragasa koji je pogodio Filipine i velikih poplava zbog kojih su izbili protesti.

Epicentar zemljotresa bio je oko 17 kilometara severoistočno od priobalnog grada Bogo s oko 90.000 stanovnika, gde su intenzivni potresi oštetili betonske zidove kuća i vatrogasnu stanicu, ostavili ljude bez struje i izazvali duboke pukotine na asfaltnim putevima.

To je za AP rekao vatrogasac Rej Kanjete.

Betonski zid u njegovoj vatrogasnoj stanici se takođe srušio, a Kanjete i kolege pružili su prvu pomoć najmanje trojici meštana, koji su povređeni u padu urušenih zidova.

Kanjete je kazao da je "verovatno" još stanovnika povređeno.

Na stotine prestravljenih stanovnika okupilo se u mraku na travnatom polju blizu vatrogasne stanice i odbilo da se vrati kući satima nakon što je zemljotres pogodio Bogo u provinciji Sebu.

 - Nekoliko poslovnih objekata je vidljivo oštećeno, a na asfaltnim i betonskim putevima pojavile su se duboke pukotine - rekao je Kanjete, dodajući da je oštećena i stara rimokatolička crkva u gradu Daanbantajan blizu Boga.

Institut za vulkanologiju i seizmologiju Filipina objavio je nakon potresa upozorenje na cunami i savetovao ljudima da se drže podalje od obala na Sebuu i u obližnjim provincijama Lejte i Biliran zbog mogućih talasa visine do jednog metra.

(Kurir.rs/FoNet)

