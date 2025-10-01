Slušaj vest

U rafineriji nafte u Jaroslavskoj oblasti u Rusiji izbio je požar, ali ga nije izazvao napad dronom, javio je gubernator Mihail Evrajev.

„Danas je izbio požar u rafineriji nafte. Stanovnici su bili zabrinuti da je to mogao biti rezultat napada dronom. Međutim, ovaj incident nema nikakve veze sa tim“, napisao je na Telegramu.

Prema rečima guvernera, danas nije bilo napada ukrajinskih dronova. On je naglasio da je požar izazvan ljudskim delovanjem.

Specijalne službe rade na gašenju požara, dodao je Evrajev.

Novo-Jaroslavska rafinerija nafte radi od 1961. godine. Proizvodi razne vrste ulja, lož ulja, dizel goriva, maziva i aditiva. Od 1995. godine je deo naftne kompanije Slavnjeft.

To je jedan od najvećih proizvođača rafinisanih naftnih proizvoda u Rusiji .

Požar u rafineriji nafte u Jaroslavlju zahvatio je površinu od 200 kvadratnih metara, rekao je predstavnik Ministarstva za vanredne situacije Jaroslavske oblasti.

„Površina je dvesta kvadratnih metara“, rekao je izvor.

Ukrajinski izvori su na društvenim mrežama objavili snimke i tvrde da je rafinerija pogođena u napadu dronovima.