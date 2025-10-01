NA 45 BRODOVA NALAZE SE I ITALIJANSKI POSLANICI

NA 45 BRODOVA NALAZE SE I ITALIJANSKI POSLANICI

Slušaj vest

Brodovi Globalne sumud flotile (GSF) koja nosi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze približavaju se palestinskoj enklavi, a izraelska vojska je aktivirala specijalnu jedinicu koja će izvršiti desant na 45 plovila.

Među njima je i brod švedske aktivistkinje Grete Tunberg.

Izveštači italijanskog lista Korijere dela sera javljaju da su izraelski specijalci iz jedinice "Šajetet 13" (Flotila 13) spremni za dejstvo i da su dobili instrukcije da "ne primenjuju smrtnosnu silu", ali da niko u ovom trenutku ne zna šta bi moglo da se dogodi kada krene upad marinaca.

Mediji u Izraelu su sinoć preneli da se oružane snage i vojni vrh te zemlje pribojavaju da bi moglo da dođe do sukoba i ozbiljnog incidenta.

- Unapred se spremamo za provokacije. U pitanju je osetljiva i složena operacija, neki od učesnika su delikatne figure poput parlamentaraca i svetski poznatih ličnosti. Policija raspolaže obaveštajnim podacima o tome da će neki od propalestinskih aktivista pokušati da pruže otpor, pa čak i da napadnu izraelske vojnike - kazao je neimenovani visoki zvaničnik izraelskoj televiziji Kanal 13.

1/5 Vidi galeriju Specijalna jedinica izraelskih marinaca "Šajetet 13" (Flotila 13) Foto: The Israel Defense Forces, Printscreen/Youtube/Stand Tall Israel

Izveštači italijanskog lista navode da je za sada situacija na svim brodovima koji čine GSF naizgled mirna, ali napeta.

Jutros su brodove na kratko okružila nepoznata plovila, za koja se pretpostavlja da su izraelska, nakon čega su flotilu nastavili da preleću dronovi, što se dešavalo i prethodnih dana.

1/12 Vidi galeriju Globalna sumud flotila (GSF) za pomoć Pojasu Gaze Foto: MOHAMED MESSARA/EPA

- Nalazimo se na 130-135 nautičkih milja od obale Pojasa Gaze. Do ovog trenutka nismo dobili od Izraela signale da se zaustavimo, ali smo u stalnom oprezu. Svesni smo da bi tokom dana mogli da nam se približe kako bi se ukrcali - kazao je Arturo Skoto, poslanik italijanske opozicione Demokratske partije koji je jedan od političara s Apeninskog poluostrva koji je među učesnicima flotile.

1/4 Vidi galeriju Napad na Globalnu sumud flotilu koja prevozi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze Foto: Screenshot

Aktivisti GSF optužili su prošle nedelje Izrael za napad na 11 brodova flotile "korišćenjem šok bombi, eksploziva, a naizgled i hemijskih agensa" u međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit

1/7 Vidi galeriju Požar na brodu Globalne sumud flotile (GSF) za Gazu, na kojoj je bila Greta Tunberg, nakon što je navodno pogođen dronom, što su tuninske vlasti negirale Foto: Screenshot, TONI ALBIR/EFE

Kurir je nedelju dana pre toga izvestio o požaru nakon navodnog pogotka dronom na jednom od brodova GSF.

1/8 Vidi galeriju Greta Tunberg Foto: MOHAMED MESSARA/EPA

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto najavio je slanje vojne fregate za "eventualne operacije spasavanja" državljana Italije koji su na brodovima flotile.