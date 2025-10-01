Slušaj vest

Policija je sinoć primila prijave o dronovima koji su se približili aerodromu Bronojsund u Norveškoj toliko da su mogli da ih uoče kontrolori leta.

Prva prijava stigla je sinoć u 20.17 časova, a drugi incident prijavljen je oko 21.50 časova.

Policija je pretražila područje, ali nije uspela da pronađe pilote dronova.

- Koristili smo sve policijske resurse u tom području. Primili smo prijave o dronu u vazduhu, ali nijednog pilota nismo identifikovali. Nakon duge potrage, završili smo pretragu na licu mesta - rekao je Morten Sorensen iz policijskog okruga Nordland.

U nedelju su takođe prijavljeni dronovi nad aerodromom, zbog čega je let kompanije "Widere" preusmeren.

Portparolka kompanije "Avinor", Karoline Persen, rekla je da je avion na poslednjem letu sleteo po planu, da je aerodrom sinoć bio zatvoren i da će normalan rad biti danas uspostavljen.

Podsetimo, pre više od nedelju dana, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da je beskrajni niz neosnovanih optužbi sa Zapada doveo do toga da se one više ne shvataju ozbiljno, komentarišući tvrdnje Danske i Norveške o navodnim ruskim dronovima u njihovom vazdušnom prostoru.