Roj dronova koji je preleteo nemačku saveznu državu Šlezvig-Holštajn ciljano je nadletao ključnu kritičnu infrastrukturu, uključujući elektranu i jedan pomorski objekat, prema izveštaju Der Spiegela, koji se poziva na interni vladin dopis.

Sabine Siterlin-Vak, ministarka unutrašnjih poslova te savezne države, potvrdila je da su dronovi viđeni kako lete iznad Šlezvig-Holštajna tokom noći na petak 26. septembra te da se incident istražuje zbog potencijalne sabotaže ili špijunaže.

"Između ostalog, zbog nedavnih incidenata u Danskoj i drugim evropskim zemljama, Šlezvig-Holštajn je u intenzivnoj i kontinuiranoj koordinaciji sa saveznom vladom i Bundesverom", rekla je Siterlin-Vak.

To se događa u trenutku kada Danska, članica NATO, istražuje niz ometanja rada svojih aerodromima uzrokovanih dronovima, što su zvaničnici okarakterisali kao hibridni napad, koji se vremenski podudario s estonskim, poljskim i rumunskim optužbama protiv Rusije za ozbiljne upade u vazdušni prostor.

"Takođe, još uvek ne znamo tačno odakle dolaze", rekao je kancelar Fridrih Merc o dronovima iznad Danske i Nemačke. "Sumnja se da dolaze iz Rusije".

Fridrih Merc Foto: EPA/HANNIBAL HANSCHKE, EPA/Clemens Bilan

Rusija je te optužbe nazvala neutemeljenima.

(Kurir.rs/Der Spiegel/Newsweek)

