Slušaj vest

BBC je razgovarao s ukrajinskim zatvorenicima koji su oslobođeni kako bi bili upućeni na front.

Tekst Džejmsa Voterhausa, dopisnika britanskog medijskog servisa iz Ukrajine, prenosimo u celini. Iz Kaznene kolonije broj 4 nije lako izaći.

To je zatvor srednjeg stepena bezbednosti, ali debele gvozdene kapije i visoki beli zidovi sa bodljikavom žicom stvaraju osećaj zarobljenosti. Unutra su Andri Askerov i Roman Čeč - obojica su osuđeni zbog prodavanja droge i uspeli da izbegnu da odluže kaznu do kraja.

Pridružili su se redovima ukrajinske vojske. Proći će jednomesečnu obuku i, u zamenu za puštanje na slobodu, boriće se „dok se rat ne završi".

„Ne mogu da zamislim kako je ubiti čoveka, video sam to samo u filmovima", priznaje Andri, koji je odslušio 18 meseci od šestogodišnje kazne.

Izlazak iz zatvora je očigledno motivacija za ovog 30-godišnjaka. On želi da bude građanin koji je doprineo društvu, a ne osuđenik koji ugrožava.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinski zatvorenici prijavljeni za rat protiv Rusije Foto: Anatolii STEPANOV / AFP / Profimedia

Od donošenja novog zakona prošle godine, više od 10.000 zatvorenika se pridružilo ukrajinskoj vojsci, među kojima su i oni osuđeni za ubistvo. Međutim, ovo se ne odnosi na one koji su počinili najteže zločine, poput višestrukih ubistava, seksualnog nasilja, korupcije i izdaje. Svi će pre ili kasnije završiti na prvoj liniji fronta, kaže Roman, koji je takođe zamenio zatvorsko odelo za vojnu uniformu.

„Imao bih doživotnu etiketu osuđenika, ali ako budem služio vojni rok, biću vojnik", kaže on. Za ovog 36-godišnjaka, pridruživanje vojsci nije samo rehabilitacija.

„Moja sestra bi sada imala 21 godinu. Poginula je kada je ruska raketa pogodila njenu kuću u Harkovu 2023. godine i želim da je osvetim", kaže on.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Većina zatvorenika koji su se prijavili dobrovoljno otišli su u pešadiju, gde učestvuju u intenzivnim borbama, kažu iz vlade.

Oni će se pridružiti novim jurišnim snagama o kojima je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski govorio u septembru. Pošto specijalni vojnici, poput marinaca ili padobranaca, postaju suvišni na bojnom polju, ova nova jedinica će koristiti dronove.

Ako ovi osuđenici žele da okuse slobodu, moraće da se bore na nekim od najopasnijih delova fronta neodređeno vreme. Neće svi uspeti.

Prema rečima upravnika Kaznene kolonije broj 4, polovina od hiljadu zatvorenika koji su se do sada dobrovoljno prijavili već su mrtvi.

"Znamo kako da se borimo"

Niz zgrada na farmi na jugu Ukrajine sada su preuređeni u skromnu vojnu bazu, a 30-ak povređenih vojnika tu pronalazi mesto za odmor. Svi su bivši zatvorenici koji su se vratili s istočnih delova fronta.

Aleksej ima 37 godina i borio se u Velikoj Novosilki kada je zadobio ozbiljnu povredu noge.

„Pogođeni smo artiljerijom, minobacačkim granatama i jedrilicom. Nisam očekivao da će toliko mojih drugova poginuti", objašnjava on.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oleskij je služio osmogodišnju kaznu za šverc droge pre nego što se dobrovoljno prijavio za borbu. Dok sedi na improvizovanom krevetu, govori mi zašto misli da su zatvorenici bolji vojnici od mobilisanih civila.

„One koji su regrutovani, moraju da otrgnu od majčinih grudi. Znamo kako da se borimo. I to veoma dobro!", uzvikuje on.

„Ubio sam veliki broj Rusa i pomogao sam stotinama ranjenih drugova“, umešao se Andrej Andrijčuk. Po njegovom torzu su ožiljci od 47 šrapnela, kaže nam.

Ranije se borio u ruskoj pograničnoj Kurskoj oblasti u ukrajinskoj ofanzivi avgusta 2024.

Pre toga, bio je provalnik.

1/27 Vidi galeriju Masovni ruski napad na Ukrajinu. Gađani Kijev, Kijevska oblast i Zaporožje. Poljska digla borbene avione, a Ukrajinci još uvek broje mrtve među kojima ima i dece. Foto: Shutterstock, Printscreen/X, Printscreen/X

Posle skoro četiri godine od ruske invazijem započete 22. februara 2022, naviknete se da sretnete vojnike koji su iscrpljeni od više meseci ili godina na frontu, dok se bore da suzbiju napredovanje ruske vojske.

Ali ovde ne. Borbenost, vođena dubokim osećajem patriotizma i olakšanje zbog napuštanja zatvorskih ćelija, vidi se na njihovom licu. Priznaju da mnogi bivši zatvorenici dezertiraju kada izađu iz zatvora, ali tvrde da većina želi da učestvuje u borbama.

„Počinio sam mnogo zlih dela ovoj zemlji, a verujem da postoji cena koju treba platiti za sve.

„Samo ću se vratiti poslu u kojem sam dobar: borbi", kaže Andrej.

„I ja imam veštine. Znam kako da ubijam. Samo što me ovde neću osuditi za to", kaže Aleksej.

1/14 Vidi galeriju Evakuacija ukrajinskih civila iz grada Dobropilja u Donbasu kojem se približava ruska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Vojnici koji nadgledaju osuđenike kažu da će ovim ljudima će biti potrebna „velika sreća" da prežive do kraja rata. Pa ipak, izgleda da ne bi želeli da budu negde drugde.

Neprijatna poređenja

Rusija je ranije kritikovana kada je mobilisala zatvorenike i slala na front, a među njima su i žene. Najmanje 200.000 ljudi se pridružilo u ratnom pohodu, a opisivani su kao „mašine za mlevenje mesa".

Da li Jevgen Pikalov, zamenik ministra pravde Ukrajine, priznaje da njegova zemlja radi isto.

„Postoji ogromna razlika: Rusi su plaćeni, a Ukrajince vode patriotska osećanja", tvrdi on.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Pikalov sebe vidi kao reformatora u resoru pravosuđa i želi da se Ukrajina više bavi rehabilitacijom, umesto na kažnjavanjem, kada su u pitanju kriminalci.

„Naš glavni cilj je ponovna socijalizacija, da ovim ljudima pružimo šansu.

„To nema nikakve veze sa eksploatacijom ranjivih grupa, ovo je za njih prilika da brane i štite našu zemlju, to je to", kaže on. Ne radi se o pomilovanju, već o uslovnom otpuštanju, objasnio je Pikalov, govoreći o moralnosti puštanja ljudi koji su počinili ubistvo pošto su odslužili deo kazne.

„Naravno, ovde imamo emocionalnu komponentu, ali za neke porodice žrtava kazne nikada nisu dovoljne, čak i kada rat nije uključen", objašnjava on.

1/11 Vidi galeriju Ruska vojska vraća kontrolu nad Kurskom oblašću Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS, AP/Russian Defense Ministry Press Service

Kako vreme prolazi, sve teže je pronaći one koji žele da učestvuju u ratu u Ukrajini.