Slušaj vest

Specijalne snage i stručnjaci za deaktiviranje bombi su na licu mesta.

Policija takođe istražuje vezu sa Oktoberfestom, koji ostaje zatvoren do daljnjeg.

"Trenutno istražujemo sve mogućnosti. Moguće veze sa drugim lokacijama u Minhenu, uključujući Terezinvize, se istražuju“, navela je policija u saopštenju.

Gradonačelnik Minhena Diter Rajter nije isključio mogućnost da Oktoberfest ostane zatvoren ceo dan.

„Policija će učiniti sve što može da pretraži ceo Vizn do 17 časova danas popodne, ako je moguće, kako bi se osigurala bezbednost. Ako to ne bude slučaj, ponovo ću pozvati i onda se Vizn danas uopšte neće otvoriti“, napisao je Rajter na Instagramu.

„Žao mi je, nema drugog načina. Bezbednost je na prvom mestu“, dodao je.

Trenutno se pretražuje prostor festivala. Zaposleni su zamoljeni da napuste Oktoberfest. Najavljene su dodatne mere bezbednosti, a policija navodi „nespecifičnu pretnju eksplozijom“.

Policija je saopštila da postoji pismo počinioca koje treba shvatiti ozbiljno. Odluka o daljim postupcima biće doneta danas popodne.

- Radi se o počiniocu koji je pretio Oktoberfestu, a policija i koordinacioni odbor su se jednoglasno složili da ne možemo rizikovati da dozvolimo ljudima da dođu na Oktoberfest - rekao je Rajter.

Policija je prethodno pronašla pismo u kojem se preti Oktoberfestu. Takođe se istražuje veza sa Antifom, saopštila je policija. Tekst pod nazivom „Antifa znači napad“ objavljen je rano jutros na levičarskom ekstremističkom veb-sajtu indymedia.org.

U njemu je navedeno: „U ranim jutarnjim satima zapalili smo nekoliko luksuznih automobila u severnom Minhenu i obavili kućne posete. Pored toga, jutarnja šetnja jednog fašiste nije se završila naročito dobro.“

Portparol policije je rekao da je policija svesna ovoga i da, kao i kod svih ostalih tragova, istražuje moguću vezu.

Podsetimo, rano jutros, nekoliko eksplozija odjeknulo je u okrugu Lerhenau. Izgoreli kombi pronađen je u stambenoj četvrti Minhena, a teško povređena osoba je preminula ubrzo nakon što je pronađena na jezeru Lerhenau. Policija je pronašla zamke u kući koja je očigledno namerno zapaljena. Prema trenutnim informacijama, incidentu je prethodila porodična svađa, a muškarac je zapalio kuću svojih roditelja. Zatim je navodno sebi oduzeo život. Muškarac je navodno nosio ranac. Policija strahuje da je unutra možda bila još jedna eksplozivna naprava.