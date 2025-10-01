U BLIZINI GRADA SABAUDIJA U REGIONU LACIO

Trenažni avion vazduhoplovnih snaga Italije srušio se danas na prostoru nacionalnog parka Čirčeo kod priobalnog grada Sabaudija u regionu Lacio.

Italijanski mediji navode da su spasioci koji su stigli na mesto pada pronašli zapaljenu letelicu iz koje su izvučena tela dvojice vojnika.

Avion T-260B koji pripada jedinici iz provincije Latina pao je tokom leta obuke u blizini ulaza u park, u šumovitoj oblasti u kojoj u tom trenutku nije bilo ljudi.

Trenažni avion italijanske vojske Foto: Shutterstock

Još uvek se utvrđuju uzroci pada letelice.