Srušio se trenažni avion italijanske vojske, iz letelice koja se zapalila pri padu na prostoru nacionalnog parka Čirčeo u regionu Lacio izvučena dva tela
U BLIZINI GRADA SABAUDIJA U REGIONU LACIO
PAO TRENAŽNI AVION ITALIJANSKE VOJSKE! Letelica se srušila na prostoru nacionalnog parka, nema preživelih, premijerka Đorđa Meloni uputila saućešće (FOTO)
Slušaj vest
Trenažni avion vazduhoplovnih snaga Italije srušio se danas na prostoru nacionalnog parka Čirčeo kod priobalnog grada Sabaudija u regionu Lacio.
Italijanski mediji navode da su spasioci koji su stigli na mesto pada pronašli zapaljenu letelicu iz koje su izvučena tela dvojice vojnika.
Avion T-260B koji pripada jedinici iz provincije Latina pao je tokom leta obuke u blizini ulaza u park, u šumovitoj oblasti u kojoj u tom trenutku nije bilo ljudi.
Trenažni avion italijanske vojske Foto: Shutterstock
Još uvek se utvrđuju uzroci pada letelice.
Italijanska premijerka Đorđa Meloni je u objavi na društvenoj mreži X objavila saučešće porodicama stradalih pilota, a isto je učinio i šef diplomatije Antonio Tajani.
(Kurir.rs/TG24.Sky.it/Preveo i priredio: N. V./Foto: Ilustracija)
Reaguj
Komentariši