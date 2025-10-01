Slušaj vest

Policija i Bezbednosno-informativna agencija uhapsile su pre nekoliko dana dve osobe osumnjičene da su na teritoriji Srbije organizovali obuku za više od 150 državljana Moldavije i Rumunije, koji su bili zaduženi da izazivaju nerede nakon izbora u Moldaviji.

Ubrzo posle toga u velikoj akciji u Srbiji uhapšeno je 11 osoba zbog sumnje da su obučavani i da stoje iza raznih napada u Francuskoj i Nemačkoj.

Na ovu temu su u emisiji "Puls Srbije" govorili: Ratomir Antonović kriminolog, Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu i Boža Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti.

Spasić: Srbija nije obučavala teroriste

- Ni jedna obaveštajna služba neće da organizuje kampove za obuku terorista, a da to bude otkriveno. Ni jedna zemlja to neće dozvoliti. Ovde se radi navodno o Rumunskim i Moldavskim državljanima, koji su navodno dolazili između mesta kod Loznice i Šapca kombijima. Nema nikakvih sredstava za obuku terorista, moguće da se radilo o inicijativi nekog bivšeg ili umišljenog policajca. Oni su navodno boravili 3, 4 dana ovde - kaže Spasić i dodaje:

- Kako vi da obučite teroriste za tri dana? Služba bezbednosti mora da zna da se nešto događa ako vide da je toliko stranih državljana ušlo u zemlju. Sve je to bilo suštinski bezvredno okupljanje. Država Srbija nema učešća u tome, ali važno je da se Srbija prikači sada uz Rusiju jer mnogo ima zveckanja oružja u Evropi. Građani Srbije ne treba da budu uznemireni, ovo nije prvi put da se na ovakav način Srbija proziva u Evropi, biće ovoga sigurno još. Pre vojne parade se ćutalo, a kada je Vučić zaprepastio jakom vojskom ceo svet, onda su pokušali da nam smanje ugled.

Antonović je istakao da je došlo do pokušaja destabilizacije Srbije, od strane aktera koji je vide kao neprijatelja:

- Ovo radi neko ko nije prijatelj Srbiji, pokušavaju da uvuku naše državljane u neke stvari, koje nas ne treba da interesuju. Ovo je ubacivanje kamena spoticanja Srbiji. Ovde je srpska teritorija iskorišćena. Srećom pa je BIA razotrikla špijune i mislim da bi naše dalje delovanje trebalo da ide u tom pravcu, da se aktivnosti slične ovima spreče.

Regrutacija građana za izvođenje specijalnih operacija

Obradović kaže da su osumnjičeni radili po nalogu ruske vojne službe bezbednosti:

- Ovo se nas ne tiče. Srpski bezbednosni organi su uzeli i pohapsili one za koje francusko tužilaštvo poseduje dokaze da su radili po nalogu Grua i tako je sve počelo. Ono što predstavlja opasnost jeste regrutacija srpskih građana za izvođenje specijalnih operacija izvan naše države a na teritoriji članica Evropske unije, ali i na teritoriji država kao što je Moldavija - kaže Obradović i dodaje:

- Ovo se dogodilo zbog operativne sposobnosti, jer mi putujemo bez viza širom Evropske unije i zato smo mi pogodno tlo sa jedne strane. Sa druge strane, ovde imate rusku radikalizaciju javnog mnjenja. I pre agresija na Ukrajinu, imate mašinu političkog intigriranja građana Srbije u korist ruskih geostrateških interesa. Kada oimate vakvu atmosferu, onda im nije teško da regrutuju interese. Možda ti ljudi nisu ni znali za koga obavljaju posao.

Antonović objašnjava kakve bi posledice Srbija imala da ovakve grupe nisu otkrivene:

- Velike posledice bi postojale jer bi se Srbiji stavila etiketa koju ona ne zaslužuje. Naše službe nisu napravile nikakav propust, već postoje neki propisi koji moraju da se ispoštuju. Oni nisu "pustili" osumnjičene, pa ih onda uhapsili. Već ako su imali neki crv sumnje, morali su dobro da provere da li je to zaista tako - rekao je i dodao:

- Ne može se preko noći neko pohapsiti. Mi imamo odličnu saradnju i sa francuskom policijom, kao i sa mnogim evropskim policijama. Trenutak je veoma interesantan, činjenica je da se ovo dogodilo neposredno posle vojne parade i posle dobrog prikazivanja naše države Ujedinjenim nacijama i upravo ovaj momenat je trebao da ugrozi naše interese na međunarodnom planu. Povezivanje Srbije i njenih državljana sa jednom ovakvom aktivnošću je pogrešan.

