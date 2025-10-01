Slušaj vest

Američki ministar rata Pit Hegset održao je juče u Pentagonu govore pred više od 800 najviših vojnih komandanata - generala i admirala, a svetom je odjeknuo njegov "udar" na one sa viškom kilograma.

Hegset je optužio svoje prethodnike da su birali oficire na temelju rase ili pola, umesto sposobnosti navodeći da "su izgubili kompas i postali 'woke' ministarstvo".

- Ali tome je kraj. Naši vojnici imaju pravo da ih vode najbolji i najsposobniji komandanti - rekao je.

Jedna od glavnih poruka bila je obnova fizičkih i profesionalnih standarda u vojsci.

- Zamorno je gledati trupe u lošoj formi. Jednako je neprihvatljivo gledati debele generale i admirale u Pentagonu. Stvara se loša slika - naglasio je ministar rata.

Hegset je ranije "udarao" i na žene. Izjavio je da ne bi trebalo da imaju borbene uloge u životu, tvrdeći da to komplikuje vojnu efikasnost.

Žene u komitetu oružanih snaga izrazile su tada zabrinutost zbog njegovih izjava i njegovog imenovanja na mesto šefa Pentagona.

Sve to je navelo one koji nisu pristalice njegove politike da skrenu pažnju na njegove tetovaže dok kritikuje drige zbog fizičkog izgleda, pa je tako internet preplavljen slikama.

Fotografije su načinjene tokom Hegsetove posete "fokama" (SEAL), specijalnim jedinicama američkih marinaca u njihovoj bazi na Havajima.

1/4 Vidi galeriju Američki ministar odbrane Pit Hegset posetio bazu "foka" (SEAL) Perl Harbor-Hikam Foto: Printscreen X / @SecDef

Tu se vidi kako Hegset radi sklekove i skače, a a fotografiji sa podignutim rukama korisnici društvenih mreža su primetili da ima novu tetovažu.

1/9 Vidi galeriju - Foto: EPA Shawn Thew

On je od ranije na desnoj ruci imao istetoviran veliki krst i natpis na latinskom "Deus vult" (Bog tako želi"), što je bio poklič u Prvom krstaškom ratu u 11. veku.