"EVROPA SE NALAZI U NAJOPASNIJOJ SITUACIJI OD II SVETSKOG RATA!" Žestoko upozorenje danske premijerke: "Ruski pokušaj da ugrozi sve nas"
Premijerka Danske Mete Frederiksen rekla je da se Evropa nalazi "u najtežoj i najopasnijoj situaciji od Drugog svetskog rata", dodajući da je situacija gora nego tokom Hladnog rata.
"Mislim da je ozbiljno. Mislim da je rat u Ukrajini veoma ozbiljan. Kada pogledam Evropu danas, mislim da smo u najtežoj i najopasnijoj situaciji od kraja Drugog svetskog rata - ne Hladnog rata", upozorila je ona.
Na pitanje o upadima dronova, ona kaže da je generalno za njihovo obaranje, ali upozorava da "to mora biti urađeno na pravi način".
Danska premijerka je upozorenje poslala sa samita u Kopenhagenu, gde će zvaničnici raspravljati o situaciji u Ukrajini.
Ona kaže da je glavni zadatak lidera da "razgovaraju o bezbednosti i odbrambenom odvraćanju, uključujući dronove i pomoć Ukrajini", uz sporedni razgovor o migraciji.
Ona takođe podržava predlog Evropske komisije o zajmu za reparacije za Ukrajinu, obezbeđenom zamrznutom ruskom imovinom.
"Dozvolite mi da budem jasna: mora postojati zajednički evropski cilj po ovom pitanju, inače ćemo biti podeljeni, a to nije pravi put napred za Evropu. Mislim da moramo da napustimo našu nacionalnu perspektivu govoreći o bezbednosti u Evropi i da pogledamo obrazac. Sa hibridnim ratom koji se dešava, i da posmatramo rat u Ukrajini, ne kao rat u evropskoj zemlji Ukrajini, već kao ruski pokušaj da ugrozi sve nas...", rekla je ona.
Ona je dodala da se nada da svi sada prepoznaju da postoji hibridni rat.
"I jednog dana je to Poljska, drugog dana je Danska, a sledeće nedelje će verovatno biti negde drugde gde ćemo videti sabotažu ili dronove kako lete... Dakle, ja ovo vidim iz evropske perspektive. Postoji samo jedna zemlja koja je spremna da nam preti, a to je Rusija i stoga nam je potreban veoma snažan odgovor", poručila je ona.
Frederiksen je rekla da želi da se ponovo naoružaju.
"U hibridnom ratu, ne možete se braniti od svih različitih vrsta aktivnosti. To je cela ideja hibridnog rata da se radi mnogo različitih stvari istovremeno", poručila je ona.
(Kurir.rs/The Guardian)