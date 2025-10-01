KategorijeOstalo
Fon der Lajen objavila pomoć od 4 milijarde evra Ukrajini
PREDSEDNICA EVROPSKE KOMISIJE STIGLA NA NEFORMALNI SAMIT EU U DANSKOJ PRESTONICI KOPENHAGENU

PUTINU ĆE DA POZLI OD OBJAVE URSULE FON DER LAJEN! Od EU Ukrajini stiže četiri milijarde evra za vojsku i to od zamrznutog novca RUSKE CENTRALNE BANKE (FOTO)

Autor: Nemanja Vlačo
Foto: Youtube/Exploropia/European Commission
Fon der Lajen objavila pomoć od četiri milijarde evra Ukrajini, predsednica Evropske komisije uoči početka neformalnog samita EU u Kopenhagenu rekla da je polovina tog novca namenjena za dronove
Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, objavila je danas da će Ukrajina od Evropske unije dobiti četiri milijarde evra vredne dodatne vojne pomoći, a vlasti u Kijevu su precizirale da se radi o novcu ruske centralne banke zamrznutom u EU.

- Jaka Ukrajina je naša prva linija odbrane. Zbog toga moramo da joj pojačamo našu vojnu pomoć. Danas isplaćujemo četiri milijarde evra Ukrajini. Kao što smo se dogovorili sa njima, polovina te sume je namenjena za dronove - kazala je Fon der Lajen po dolasku na neformalni samit šefova država i vlada EU koji se danas održava u danskoj prestonici Kopenhagenu.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i generalni sekretar NATO Mark Rute Foto: Virginia Mayo/AP, OLIVIER HOSLET/EPA

Poruka je objavljena na nalogu Fon der Lajen na društvenoj mreži X.

Koalicija voljnih, Volodimir Zelenski i Emanuel Makron Foto: Ludovic Marin/Pool AFP, Michel Euler/AP, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Kijev post prenosi da je u pitanju tranša od četiri milijarde evra koje EU obezbeđuje iz zamrznute ruske imovine.

Navodi se da je ukrajinska vicepremijerka Julija Sviridenko objavila da se tranša finansira iz prihoda koji potiču od zamrznutih sredstava ruske centralne banke u Uniji.

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije Foto: EPA Neil Hallpool, AP Armin Durgut

Fon der Lajen je juče, nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATOMarkom Ruteom, najavila da će EU izdvojiti dva milijarde evra za isporuku dronova Ukrajini.

Vladimir Putin  Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže

Danska premijerka Mete Frederiksen poručila je uoči početka samita u Kopenhagenu da se Evropa nalazi "u najtežoj i najopasnijoj situaciji od Drugog svetskog rata", dodajući da je situacija gora nego tokom Hladnog rata.

Samit u Kopenhagenu Foto: LISELOTTE SABROE/RITZAU SCANPIX, MADS CLAUS RASMUSSEN/RITZAU SCANPIX, Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

(Kurir.rs)

Mete Frederiksen upozorila Evropu na samitu u Kopenhagenu.
PLANETA

"EVROPA SE NALAZI U NAJOPASNIJOJ SITUACIJI OD II SVETSKOG RATA!" Žestoko upozorenje danske premijerke: "Ruski pokušaj da ugrozi sve nas" (FOTO)

Prenosi:Kurir Planeta
Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia
Mete Frederiksen upozorila Evropu na samitu u Kopenhagenu.
Premijerka Danske Mete Frederiksen rekla je da se Evropa nalazi "u najtežoj i najopasnijoj situaciji od Drugog svetskog rata", dodajući da je situacija gora nego tokom Hladnog rata.

