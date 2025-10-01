Slušaj vest

Vladimir Pavlovič Leontjev, predsednik Saveta poslanika Nove Kahovke, koju je okupirala Rusija, ubijen je u napadu ukrajinskog drona na zgradu lokalne samouprave, potvrdio je proruski guverner Hersonske oblasti, Volodimir Saldo.

Leontjev je teško ranjen u napadu i preminuo je u bolnici od zadobijenih povreda.

Video snimak napada objavljen je i na društvenim mrežama. Na snimku se vidi trenutak kada je dron udario u zgradu i eksplozija koja je usledila. Izgleda da je Leontjev u tom trenutku ulazio u zgradu. Automobil je takođe teško oštećen u eksploziji. Na snimku se čuju vrisci nakon eksplozije.

Saldo je ranije objavio da je Leontjev povređen u napadu dronom tipa Baba Jaga i da je primljen u bolnicu u teškom stanju.

„Jutros je Vladimir Leontjev, predsednik Saveta poslanika Nove Kahovke, povređen u napadu neprijateljskog drona Baba Jaga. Trenutno se nalazi u teškom stanju u bolnici“, napisao je ranije Saldo na Telegramu.

Kasnije je objavio da je Leontjev preminuo: „Sa velikom tugom objavljujem da je Vladimir Pavlovič Leontjev preminuo u bolnici od posledica zadobijenih rana. Lekari su se borili do kraja, ali nisu uspeli da ga spasu“, napisao je.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinski napad Foto: YouTube/ Media Poglyad

Saldo je dodao da je Leontjev ranije bio na čelu grada. „Vladimir Pavlovič je čovek dobro poznat svima u Novoj Kahovki i celom regionu. Dugo je vodio grad, vodeći stanovnike kroz najteža vremena“, rekao je on.

Portparol guvernera, Vladimir Vasilenko, rekao je da su u napadu povređena još dva civila.