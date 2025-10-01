OVO JE SNIMAK UBISTVA RUSKOG POLITIČARA BABA JAGOM: Stravična eksplozija dok je ulazio u zgradu, čuju se krici (FOTO/VIDEO)
Vladimir Pavlovič Leontjev, predsednik Saveta poslanika Nove Kahovke, koju je okupirala Rusija, ubijen je u napadu ukrajinskog drona na zgradu lokalne samouprave, potvrdio je proruski guverner Hersonske oblasti, Volodimir Saldo.
Leontjev je teško ranjen u napadu i preminuo je u bolnici od zadobijenih povreda.
Video snimak napada objavljen je i na društvenim mrežama. Na snimku se vidi trenutak kada je dron udario u zgradu i eksplozija koja je usledila. Izgleda da je Leontjev u tom trenutku ulazio u zgradu. Automobil je takođe teško oštećen u eksploziji. Na snimku se čuju vrisci nakon eksplozije.
Saldo je ranije objavio da je Leontjev povređen u napadu dronom tipa Baba Jaga i da je primljen u bolnicu u teškom stanju.
„Jutros je Vladimir Leontjev, predsednik Saveta poslanika Nove Kahovke, povređen u napadu neprijateljskog drona Baba Jaga. Trenutno se nalazi u teškom stanju u bolnici“, napisao je ranije Saldo na Telegramu.
Kasnije je objavio da je Leontjev preminuo: „Sa velikom tugom objavljujem da je Vladimir Pavlovič Leontjev preminuo u bolnici od posledica zadobijenih rana. Lekari su se borili do kraja, ali nisu uspeli da ga spasu“, napisao je.
Saldo je dodao da je Leontjev ranije bio na čelu grada. „Vladimir Pavlovič je čovek dobro poznat svima u Novoj Kahovki i celom regionu. Dugo je vodio grad, vodeći stanovnike kroz najteža vremena“, rekao je on.
Portparol guvernera, Vladimir Vasilenko, rekao je da su u napadu povređena još dva civila.
„Danas u 8:20 po moskovskom vremenu, dva napada dronova oštetila su zgradu parlamenta u Novoj Kahovki. Tri osobe su povređene. Pored Volodimira Pavloviča, ranjena su i dva civila – jedan ima 74 godine, a drugi oko 60 godina“, rekao je ranije danas Vasilenko.
(Kurir.rs/TASS)