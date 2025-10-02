Slušaj vest

Predsednik Kirgistana Sadir Žaparov naredio je danas da se pristupi izradi nacrta zakona o vraćanju smrtne kazne za izvršioce najtežih krivičnih dela protiv dece i žena.

Ovaj zahtev predsednika Žaparova usledio je nakon ubistva sedamnaestogodišnje devojčice i gneva javnosti zbog ovog zločina.

Telo ubijene devojčice je pronađeno je 27. septembra, a osumnjičeni je priveden.

Prema globalnom Indeksu za žene, mir i bezbednost Kirgistan je u prethodne dve godine bio rangiran kao najopasnija zemlja za žene u centralnoj Aziji.

Prema predsedničkoj administraciji, predloženi zakon bi ponovo uveo smrtnu kaznu za silovanje dece i za silovanje praćeno ubistvom žena.

U Kirgistanu se do sada sprovodio moratorijum na izvršenje smrtne kazne koji je uveden 2007. godine, što znači da bi vraćanje najteže kazne zahtevalo velike ustavne i zakonske promene.

Sadir Žaparov
Sadir Žaparov Foto: EPA/Igor Kovalenko

U objavi na Fejsbuku, portparol Žaparova je izjavio da predsednik podržava zakon koji bi trebalo da bude odgovor na ubistvo sedamnaestogodišnje devojčice.

(Kurir.rs/Reuters)

