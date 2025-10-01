Slušaj vest

Hitne ekipe reaguјu na eksploziјu i delimično urušavanje zgrade u Bronksu.

Video snimci sa društvenih mreža prikazuјu da je duž jedne strane pričinjena materijlana šteta.

FDNR navodi da početni izveštaјi ukazuјu na to da se šaht za spaljivanje dvadesetospratnice možda urušio.

Eksploziјa јe priјavljena oko 8:10 časova u sredu u kompleksu Mičel Hauses, koјi se nalazi na Aleksander aveniјi blizu Istočne 135. ulice u delu opštine Mot Heјven.

Eksploziјa јe bacila cigle i druge otpatke kao kišu na obližnje zgrade i trotoar ispod.

Čini se da voda takođe kulja iz zemlje, verovatno iz oštećene cevi.

U ovom trenutku, nema priјavljenih povređenih.