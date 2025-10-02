BIVŠI KINESKI MINISTAR OSUĐEN NA SMRT! Ovo je razlog, oduzeta mu je sva imovina
Bivši kineski ministar poljoprivrede i ruralnih poslova Tang Renđijan osuđen je na smrt uslovno zbog primanja mita, prvostepenom presudom na sudu u provinciji Đilin.
Prelazni narodni sud u Čangčunu suspendovao je njegovu smrtnu kaznu na dve godine, uz obrazloženje da je bivši ministar priznao svoje zločine.
Tang primao mito, uključujući gotovinu i imovinu vrednu više od 268 miliona juana (32,1 miliona evra) na raznim funkcijama koje je obavljao od 2007. do 2024. godine.
Kineska Komunistička partija je izbacila Tanga iz svog članstva u novembru 2024. godine, šest meseci nakon što je protiv njega antikorupciona agencija pokrenula istragu, i nakon što je smenjen sa funkcije koju je obavljao.
Istraga protiv Tanga je brzo sprovedena, i usledila je posle sličnih istraga protiv ministra odbrane Li Šangfua i njegovog prethodnika Vei Fenghea.
Tang je bio guverner zapadne provincije Gansu od 2017. do 2020. godine pre nego što je imenovan za ministra poljoprivrede i ruralnih poslova, prema zvaničnoj biografiji.
On je osuđen na smrt zbog krivičnog dela primanja mita doživotno je lišen političkih prava, a sva njegova lična imovina je konfiskovana.
Suđenju je prisustvovalo više od 40 poslanika kineskog Nacionalnog narodnog kongresa, članova Kineske narodne političke konsultativne konferencije i javnosti iz svih sfera života.
(Kurir.rs/Sinhua)