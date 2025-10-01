Slušaj vest

Predsednik Amerike Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom Sjedinjene Države garantuju bezbednost Katara, značajnu obavezu prema arapskom savezniku koji nije član NATO.

"Sjedinjene Države će svaku oružanu agresiju na teritoriju, suverenitet ili kritičnu infrastrukturu Države Katar smatrati pretnjom miru i bezbednosti Sjedinjenih Država", piše u uredbi, prenosi CNN.

Uredba dolazi u trenutku kada je izraelski premijer Benjamin Netanijahu, tokom posete Beloj kući u ponedeljak, u telefonskom razgovoru uputio izvinjenje katarskom premijeru zbog izraelskog napada na Dohu prošlog meseca.

Tramp je zatim, na zajedničkom pojavljivanju sa Netanijahuom, predstavio svoj plan u 20 tačaka za mir u Gazi, koji, za razliku od prethodne verzije predstavljene arapskim liderima, ne navodi izričito da Izrael neće napasti Katar.

Trampova uredba navodi da će SAD "preduzeti sve zakonite i odgovarajuće mere" kako bi odbranile Katar.

"U slučaju takvog napada, Sjedinjene Države će preduzeti sve zakonite i odgovarajuće mere uključujući diplomatske, ekonomske i, ako bude neophodno, vojne da bi zaštitile interese Sjedinjenih Država i Države Katar i obnovile mir i stabilnost", navodi se u tekstu.

Ova uredba predstavlja značajno dostignuće za Katar, koji je poput ostalih bogatih arapskih zalivskih država, dugo tražio snažnije američko bezbednosno jemstvo. Katar je 2022. zvanično proglašen glavnim saveznikom izvan NATO od strane administracije Džozefa Bajdena, čime su mu dodeljene unapređene vojne i odbrambene privilegije.

Takođe, Katar je domaćin vazduhoplovne baze Al Udeid, jednog od najvećih američkih vojnih centara na Bliskom istoku, što dodatno naglašava već duboke bezbednosne veze između Dohe i Vašingtona.