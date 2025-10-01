I to se dogodilo

Ruske vlasti su pripremile paket mera za početak uvoza benzina iz Kine i drugih azijskih zemalja kako bi ublažile nestašicu goriva koja je pogodila zemlju posle napada dronova ukrajinske vojske na glavne rafinerije nafte, objavili su ruski mediji.

Prema pisanju lista „Komersant“, pored Kine, Moskva se nada da će moći da kupuje benzin i iz Južne Koreje i Singapura. Da bi se to omogućilo, planirano je ukidanje uvoznih carina na gorivo koje ulazi preko određenih kontrolnih punktova na Dalekom istoku.

Država će iz budžeta nadoknaditi uvoznicima razliku između svetskih i domaćih cena.

Dostava iz Sibira u centralnu Rusiju

Tri kompanije - Rosnjeft, JS NNK i državna kompanija VO Promsirijeimport - mogu da snabdevaju benzinom iz Azije. Ovo će omogućiti isporuku oko 150.000 tona benzina iz Sibira u centralnu Rusiju mesečno.

Prema pisanju lista „Komersant“, ruska vlada takođe očekuje povećanje uvoza benzina iz Belorusije i ukidanje zabrane upotrebe monometilanilina (MMA), aditiva koji povećava oktanski broj i proizvodnju u rafinerijama.

Zbog visoke toksičnosti i kancerogenosti, MMA je zabranjen u većini zemalja, ali se u Rusiji koristio do 2016. godine.

Rizik od daljeg pogoršanja domaćeg snabdevanja naftom

Uprkos preduzetim merama za zaštitu energetskih objekata, postoji rizik od daljeg pogoršanja snabdevanja domaćeg tržišta naftnim proizvodima, navodi se u pismu koje je potpredsednik vlade Aleksandar Novak uputio premijeru Mihailu Mišustinu.

Rekordnih 38% kapaciteta rafinerije (338.000 tona dnevno) bilo je van upotrebe do kraja septembra. Sedamdeset procenata prekida rada rezultat je napada dronova, koji su pogodili više od 20 velikih rafinerija od početka avgusta.

Četiri rafinerije su obustavile proizvodnju samo u septembru

U septembru su četiri ruske rafinerije dodatno obustavile proizvodnju: Kinef u Lenjingradskoj oblasti (druga po veličini u zemlji), Rosnjeftova rafinerija u Rjazanju (peta po veličini), koja je obustavila rad 5. septembra, dok je rafinerija Novokujbišev obustavila preradu 20. septembra, i Gaspromov pogon za preradu gasa u Astrahanju 22. septembra.

Kao rezultat toga, regioni od Sahalina i Kurilskih ostrva do Nižnjenovgorodske oblasti i Krima suočavaju se sa nestašicom goriva, a prodaja benzina je od početka nedelje ograničena na najviše 30 litara po kupcu.

Uvozom benzina iz Azije i Belorusije i ublažavanjem ekoloških zahteva za rafinerije, vlasti očekuju da bi domaće tržište moglo biti snabdeveno sa dodatnih 350.000 tona benzina i 100.000 tona dizela mesečno. Pored MMA, vlada razmatra dozvolu prodaje benzina sa sadržajem alkohola do 10% i podizanje standarda za aromatične ugljovodonike na 42%.

Ukrajinsko „sankcionisanje“ ruske nafte

U drugoj polovini 2025. godine, Ukrajina je značajno intenzivirala napade na ruske rafinerije nafte, koristeći dronove i precizne vazdušne udare sa ciljem onesposobljavanja ključnih kapaciteta za preradu nafte.

Jedan od najznačajnijih udara dogodio se u rafineriji Kujbišev u Samarskoj oblasti, gde je došlo do eksplozija i požara koji su paralisali proizvodnju. Pored Kujbiševa, ciljani su i objekti u regionima Krasnodar, Tula, Lenjingradska oblast i Baškortostan, a posebni udari su izvršeni na rafineriju Kinef, drugu po veličini u Rusiji, koja je prestala sa radom sredinom septembra.

Rosnjeftova rafinerija u Rjazanju, jedna od pet najvećih u zemlji, prestala je sa radom početkom septembra. Rafinerija u Novokujbiševsku takođe je prestala sa preradom 20. septembra, a Gazpromov pogon za preradu gasa u Astrahanju zatvoren je 22. septembra.

Jutros je izbio požar u rafineriji nafte Novo-Jaroslavlj u ruskom gradu Jaroslavlju. Prema izveštaju BBC News Russian, guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev rekao je da požar nije povezan sa napadom drona.