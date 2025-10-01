Slušaj vest

Brisel se sprema za rat i želi da Evropljani, uključujući i Mađare, plate za to cenu, ocenio je danas mađarski šef diplomatije Peter Sijarto, nazivajući novi sedmogodišnji budžet Evropske unije (EU) "ukrajinskim budžetom".

Sijarto je na društvenoj mreži Iks napisao da je Evropska komisija, pripremajući se za rat, napravila nacrt sedmogodišnjeg budžeta koji se više tiče Ukrajine, nego same EU.

„Umesto da se bavi istinskim izazovima pred Evropom, poput konkurentnosti, obezbeđivanja energetske sigurnosti i ekonomskog rasta, oni se fokusiraju na ukrajinsku vojsku i državu“, rekao je on.

Sijarto tvrdi da Evropska komisija želi da novac Evropljana, uključujući i mađarski, pošlaje Ukrajini, što Budimpešta oštro odbacuje.

„Novac mađarskih poreskih obveznika ne može biti poslat za Ukrajinu, ne može se potrošiti na rat i ne može se njime finansirati ukrajinska vojska. Mi želimo mir u Evropi, ali lideri u Briselu traže rat. Dok ne bude patriotske promene, oni će se zalagati za rat, migracije i rodne politike“, naglasio je on.

Sijarto je rekao da Mađarska odbija rat, migracije, rodne politike i neće dozvoliti davanje novca za Ukrajinu.