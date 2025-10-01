Slušaj vest

U Belinu su uhapšena trojica operativaca Hamasa osumnjičenih za pripremanje napada u Nemačkoj, saopšteno je iz nemačkog tužilaštva.

Trojica muškaraca sumnjiče se da nabavljali vatreno oružje i municiju za Hamas koji bi biti korišćeni za napade na izraelske ili jevrejske institucije u Nemačkoj.

- Policija je danas pronašla razno oružje, uključujući automatsku pušku `AK-47` i nekoliko pištolja, kao i značajnu količinu municije - navodi se u saopštenju.

Iz tužilaštva dodaju da su uhapšeni nemački državljani Abed G, Vael F.M, rođen u Libanu, te Ahmad I.

List "Špigl" objavio je da su istražioci utvrdili da su se osumnjičeni sastali u Berlinu radi predaje oružja pre nego što su operativne snage intervenisale.

Četvorica članova Hamasa osumnjičenih za planiranje napada na jevrejske institucije u Evropi izvedena su u februaru pred sud u Berlinu, što je bio prvi sudski postupak protiv militanata ove islamističke grupe u Nemačkoj.